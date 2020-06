Schlichting: "Hay vientos impetuosos contra la transición, la Corona y contra los restos del PSOE histórico"

¡Muy buenos días España! ¡Bienvenidos a este día de cambios, que esta noche, a las once y 41 minutos, las doce menos veinte, empieza el verano, y justo a la vez se autorizan los desplazamientos por España y se abren las fronteras a los viajeros de la zona europea Schengen. Es el final del estado de alarma decretado por el Gobierno por la llegada de un virus hostil que ha sembrado de muerte y dolor nuestros país. Y así empieza un tiempo que ya vivimos ya hace días y que nos hace soñar con las vacaciones, ese exótico lapso que llega con el final de los estudios de los niños (en este caso, telemáticos), el veraneo de los primeros que se lo toman y las visitas a las piscinas.

Cabría pensar que también el Gobierno se va a relajar, pero no es así. Este año, el verano va a ser el escenario para colocar una conflictiva ley de educación, calcular nuevos impuestos o empezar trámites para investigar a Felipe González. Amparado por el fútbol, que ya nos distrae con sus alegrías, y por el buen tiempo, el Ejecutivo trabaja sin que nadie le moleste. Hay vientos extraños y muy impetuosos, contra la transición, contra la Corona y contra los restos del partido socialista histórico. Vienen de los que quieren una era nueva, republicana, asamblearia y estatal. Y el Gobierno no se siente ni obligado a dar explicaciones. Pedro Sánchez ha plantado de nuevo a la prensa tras fracasar en la cumbre de la Unión Europea y ha obligado a los corresponsales de Bruselas a firmar una carta en la que acusan al presidente de no dar la cara tras las cumbres ni una sola vez desde que comenzara el confinamiento.