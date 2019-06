Schlichting: "Tú votas, tu partido gana y tres o cuatro pequeñitos echan al ganador"

Vídeo

Jarrón de agua fría para el independentismo. Oriol Junqueras no irá a recoger su acta de eurodiputado a la cámara madrileña ni, obviamente, acudirá después a Europa. El Tribunal Supremo le ha negado las dos cosas y los independentistas se rasgan las vestiduras porque dicen que no se han respetado sus derechos de representación pero, por una vez, las gentes de la calle entendemos cosas sencillas como que, si Junqueras recoge su acta en la Junta Electoral adquirirá la inmunidad parlamentaria y habría que depender de una largo proceso administrativo europeo para poder aplicarle la sentencia del juicio del golpe del 1-O cuya vista ha terminado esta semana. Por otra parte, el Tribunal argumenta otra cuestión de sentido común, a saber, que si el preso cruza la frontera española, nadie puede garantizar que vaya a regresar. Una vez tomado su puesto en la cámara de Bruselas podría muy bien negarse a regresar y, entonces, visto lo que ha hecho su compañero Puigdemont, fugado de la Justicia, vete tú a buscarlo. Esquerra Republicana ha protestado, como no podía ser de otro modo.

Llueve sobre mojado, porque la decisión del Supremo se produce después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazase por unanimidad la demanda de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de otros 75 diputados independentistas, entre ellos, el 'expresident' Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno de la Cámara catalana del 9 de octubre de 2017, fecha en que los líderes independentistas pretendían proclamar la independencia. Estrasburgo consideró que la injerencia del tribunal en el funcionamiento de la Cámara fue una "necesidad social imperiosa" y la califica como "necesaria en una sociedad democrática", por "seguridad pública", "defensa del orden" y "protección de los derechos y libertades de los demás".

Poco a poco va a imperando la cordura y el follón de aquellos días en que el fugado Puigdemont se metía en el maletero de un coche y huía o de aquellos otros en que emprendía una periplo ridículo por Alemania y un tribunal paleto lo ponía en libertad en Schleswig Holstein, va aclarándose. Aquí hubo unos que decidieron que sus ideas y proyectos estaban por encima de los del resto de los catalanes y todos los españoles, y eso, como en el 23 F, se paga. Porque si no, no podríamos convivir.

La jornada de hoy en cambio es más difícil de entender por la opinión. O sea, tú votas, tu partido gana y luego llegan tres, cuatro partidos pequeñitos y sustituyen al ganador. Hay quien dice que haría falta una segunda vuelta para dejar que la gente elija entre el ganador y el segundón, y nos evitaríamos este cambalache.

En fin, ya sabéis que hoy es el día final para constituir los ayuntamientos en España. Donde no se consiga pacto, gobernará el partido más votado. La noticia del día es que en Madrid será alcalde el candidato del PP, Almeida. Ciudadanos ha aceptado la vicealcaldía de Begoña Villacís y VOX apoyará el acuerdo.

También en Barcelona gobernará de nuevo Ada Colau, que el quita el puesto a ERC , que había ganado, gracias a un pacto con los socialistas y al voto de apoyo de Ciudadanos.

Hay varios ayuntamientos importantes donde, a estas horas, sigue habiendo incógnitas emocionantes. Por ejemplo Badalona, donde Albiol podría a lo mejor gobernar. Es el candidato más votado, pero los socialistas querían aliarse con los independentistas -incluso de la CUP y ERC- para quitarle el puesto. Como no se han puesto de acuerdo podríamos ver al del PP volver al ayuntamiento que ya dirigió en su día.

En Zaragoza, el centro derecha podría perder frente a la izquierda porque VOX no ha recibido compensación adecuada