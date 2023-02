Schlichting: "Hormonas y quirófanos son las armas en una batalla contra la naturaleza y la familia"

Vídeo

¡¡¡Muy buenos días España!!! Bienvenido a tu programa, Fin de Semana de la cadena Cope, te estábamos esperando. Te saludo en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10h a 14h. Escuchas a Cristina López Schlichting en este sábado primaveral, porque hay una subida general de las temperaturas mínimas, más intensa en Cataluña y en el sur peninsular. No se descarta algún chubasco disperso en Huelva, Cádiz, el Estrecho y las Islas Canarias. En el sur están recibiendo el polvo rojo del Sahara. A las once nos dará todos los detalles del tiempo este fin de semana y la semana entrante nuestro Jorge Olcina.

Puedo empezar por lo más importante o por aquello de lo que habla todo el mundo, los pagos de siete millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreiro, por parte del FC Barcelona, por supuestas asesorías verbales. Enríquez percibía en torno a medio millón de euros por año y la Fiscalía investiga ahora los pagos, que empezaron en 2001. El escándalo está amargando a los aficionados, no sólo a los seguidores del Barsa porque los árbitros son algo más que los topes molestos de las jugadas en el campo, son la línea roja y la garantía de decencia, son la norma y la expresión de un deseo colectivo de que los juegos sean limpios. Si se han comprado árbitros, o informaciones confidenciales o se ha trucado el sistema algo se emponzoña en el deporte más seguido en nuestro país. En el horizonte está no sólo la carrera de Joan Laporta, sino el riesgo de que el Barcelona descendiese de categoría, como le pasó al Juventus en Italia. Tristísima situación que está afectando, sin duda, a la Liga.

Guerra de Ucrania

Y lo grave, lo crucial, lo que se lleva por delante la vida de los europeos, es la Guerra de Ucrania. En dos semanas, con el deshielo y la primavera, Rusia tiene previsto lanzar una nueva ofensiva en el frente, a la que Ucrania se prepara para responder con los tanques europeos Panther. Ayer se celebró la Conferencia de Munich, un foro de defensa mundial que cada año reúne en la capital bávara a numerosos jefes de estado y ministros de defensa. El resultado es demoledor. El canciller alemán Olaf Scholf sentenció que nos espera una guerra larga y que es fundamental evitar el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Eso nos pondría en un escenario pavoroso. El presidente Francés Emmanuel Macron considera que no es el momento de negociaciones y que la forma de obligar a Putin es intensificar el apoyo bélico al país agredido, a Ucrania. Francia volvió a plantear el problema de la defensa europea, que a su juicio debería pivotar sobre la disuasión nuclear. Ofrece el arsenal francés y habla de multiplicar la producción europea industrial de armas.

Es un lenguaje durísimo después de las guerras mundiales. Nadie entre los líderes, con la excepción del papa Francisco, anima a establecer conversaciones, no ya de paz, sino de intermediación. Hace dos semanas, Donald Trump denunció la situación y se ofreció incluso a sentarse con Putin. Biden, sin embargo, ha dedicado el tiempo a derribar globos sonda chinos y artefactos comerciales sin importancia. Sorprende la frialdad con que los demócratas americanos miran la guerra en Europa. Se espolea la venta de armas y, de fondo, se mira con agrado cómo el conflicto ha desmantelado el papel de Rusia en la guerra fría internacional. Ni China ni Estados Unidos hacen nada y Europa paga el pato.

Tráfico de esclavos en Bulgaria

Tristísima es también hoy la noticia del tráfico de esclavos modernos. En Bulgaria la policía ha detectado un camión abandonado cargado de personas. Cuarenta inmigrantes sirios, que procedían de la frontera con Turquía fueron abandonados. Dieciocho de ellos estaban muertos, al parecer por el desplazamiento de una carga de maderas que los ocultaba.

Ley del Sí es Sí

Y en España asistimos al lento declive de un gobierno desprestigiado, cuyo símbolo puede ser el abucheo que ayer recibió Pedro Sánchez al acudir a la mayor exhibición de moda española, la Mercedes Benz Fashion Week. Acompañado de su mujer, Begoña Gómez, asistió al desfile de la diseñadora Teresa Helbig.

Hay malestar en la calle, en particular por los 544 agresores sexuales que han visto rebajada su pena por la ley del Sí es Sí, pero también por los cambios en el código penal para favorecer a los independentistas catalanes, socios del gobierno. Por eso, sorprende tanto la versión que una y otra vez da de las encuestas el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Tezanos publicó ayer que el PSOE ha aumentado su intención de voto desde el mes anterior y volvería a ganar las elecciones con un 32 por ciento de los votos, situándose a 2,3 puntos del PP. Según el CIS, el pato del descontento en la calle lo paga Podemos, que baja casi dos puntos. Vox se mantendría en la intención de voto.

Mientras hablamos de encuestas, el Congreso ha introducido esta semana dos leyes definitivas: La nueva Ley del Aborto de Irene Montero y la Ley Trans, destinadas a cambiar profundamente la sociedad. Las dos definen a las personas como seres autónomos, aislados del contexto social, que se imaginan a sí mismas en soledad y se diseñan según las modas vigentes. Hormonas y quirófanos son las armas en una batalla contra la naturaleza y la familia.

A partir de ahora, una persona que defienda públicamente que genéticamente somos hombres y mujeres para siempre (entre otras cosas porque la ciencia establece que nuestras características son XX o XY, según seamos hembras o varones) puede ser perseguida por transfóbica. La Ley Trans establece la autodeterminación de género desde los 16 años. Si la persona tiene 14, necesita el apoyo paterno y, si tiene 12, el consentimiento del juez.

La idea es hacer posible el suministro de bloqueadores sexuales desde edades tempranas para evitar la pubertad y facilitar la posterior hormonación y operación quirúrgica de la persona. Detrás hay un negocio multimillonario de empresas farmacológicas que convierten en dependientes de sus productos a los trans para toda la vida.

La temeridad no es sólo médica. Es que la simple autodeterminación de género por mera voluntad, con el solo requisito de ir al registro, borra las estadísticas fiables sobre las mujeres. En Gran Bretaña, por ejemplo, se ha multiplicado el número de mujeres agresoras sexuales, sencillamente porque se trata de hombres trans que mantienen sus pulsiones enfermizas. También las competiciones deportivas femeninas se ven gravemente afectadas con la incorporación de deportistas antaño varones con capacidades distintas a las de las mujeres. Protestan las feministas, protestan numerosos médicos y psiquiatras, pero se ha impuesto el criterio del lobby LGTBI. ¿Cómo es posible que en España aprobemos ahora una norma de la que están volviendo países que han dado marcha atrás al ver las consecuencias?