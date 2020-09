Schlichting: "El Ejecutivo que llegó criticando los recortes de Rajoy no sabe cómo afrontar el tijeretazo"

Vídeo

La princesa de Asturias está en cuarentena por coronavirus. La heredera de la Corona había comenzado esta semana las clases, como tantos alumnos españoles, en el colegio Los Rosales, de Aravaca. Toda una clase de cuarto curso de Secundaria Obligatoria tendrá que someterse a cuarentena después de que una de las compañeras diera positivo. Leonor seguirá la enseñanza por internet y se someterá a una prueba PCR. En tanto no dé positivo, los Reyes continuarán con su agenda. La Corona comparte el destino de los ciudadanos españoles.

CIFRAS NADA BUENAS

En Madrid hay 26 aulas en cuarentena, pocas sobre las más de 30.000 abiertas esta semana. 67 profesores han dado positivo. Los datos generales de coronavirus proporcionados ayer por el Gobierno no son buenos. Los enfermos detectados son 12.183, una cifra que no se daba desde abril.

La Corona comparte el destino de los ciudadanos españoles

Es verdad que entonces no se hacían tantos tests y que muchos enfermos pasaron desapercibidos, pero de nuevo los muertos son 46. Hay quien habla ya de la segunda ola de la epidemia, pero nuestras autoridades evitan estas expresiones que, en la vecina Francia ya se han puesto negro sobre blanco. 42 de los 101 despartamentos franceses están bajo la llamada vigilancia roja. Particularmente afectadas están Marsella y Burdeos. En la última semana se han dado 80 muertes. Macron se resiste al confinamiento y prefiere mantener el circuito de producción activo.

El espectáculo de los ministros divididos contribuye a la ceremonia de la confusión

LAS CUENTAS NO SALEN

Ante la gravedad de la situación sanitaria, en España las cuentas de la economía, que ha paralizado el turismo y numerosos servicios, no salen. Bajan los ingresos de Hacienda y hay que pagar los gastos públicos, más urgentes que nunca. La sensación en la calle es de desprotección, falta de previsión y descoordinación del Gobierno. El Ejecutivo que llegó criticando los recortes de Mariano Rajoy y prometiendo abundancia y ahora no sabe cómo afrontar el tijeretazo inevitable. El espectáculo de los ministros divididos contribuye a la ceremonia de la confusión. Esta semana, la vicepresidenta Calviño y el ministro de Seguridad Social le dijeron a Carlos Herrera lo contrario de lo que después han opinado Carmen Calvo e Ignacio Garzón.

Audio

Tanto Calviño como Escribá dejaban en COPE un interrogante sobre la congelación de los sueldos de los funcionarios. Las declaraciones disgustaron a sus compañeros, Calvo y Garzón.

El Ejecutivo que llegó criticando los recortes de Rajoy y prometiendo abundancia, ahora no sabe cómo afrontar el tijeretazo inevitable

Audio

TENSIONES EN EL EJECUTIVO

Se adivinan no sólo las tensiones internas en el PSOE sino con el socio Podemos, enfrascado a la vez en los escándalos que ha denunciado el abogado José Manuel Calvente. Quien fuera letrado del partido morado ha revelado el cobro de sobresueldos en los ejercicios de 2018 y 2019, fraudes en las obras de la sede, que se realizaron con un contrato amañado, medio millón más caro que lo presupuestado y cerrado el 20 de mayo de 2019, antes de la licitación pública, y una conexión financiera con la empresa Neurona, a la que se contrataron servicios inexistentes por los que se abonaron 700.000 euros en una cuenta de Bankinter, 300.000 de los cuales fueron transferidos a México. Calvente declaró esta semana ante el juez por el caso Dina. Según su testimonio, los contenidos comprometedores del famoso móvil estaban en poder de muchas personas, de manera que su difusión en los medios no se debió a ninguna cloaca del estado, sino a la lucha de poder y las venganzas internas.

Se adivinan no sólo las tensiones internas en el PSOE sino con el socio Podemos

Calvente señala una y otra vez a Monedero como cobrador de comisiones ilegales. Reitera que es imposible que abone mensualmente a Hacienda los 3000 euros que debe con apenas su sueldo de profesor. Recordemos que Monedero fue condenado por haber recibido pagos de Venezuela y otros países americanos que no declaró.

DIADA DESLUCIDA

El panorama está caliente, la inseguridad es enorme, y no contribuye a sentirnos mejor el espectáculo que ayer se vio en Cataluña. Es verdad que la Diada quedó muy deslucida, que la ANC y los representantes de Òmnium Cultural no pudieron movilizar a la gente como querían porque la pandemia lo impide.

A pesar de ello dicen haber sacado 60.000 personas a la calle, una absoluta irresponsabilidad teniendo en cuenta que, por ejemplo en Barcelona, más de 10 personas no se pueden reunir. Estos independentistas están muy disgustados y así lo dijeron por las trifulcas entre los distintos partidos independentistas, concretamente el PDECaT y Junts per Catalunya han protagonizado bastantes escándalos recientes. Lo cierto es que los de la ‘kale borroka’, que han sido educados en ello, cortaron varias vías del AVE, quemaron contenedores, quemaron también una gran fotografía de la Familia Real, en fin, las cositas que les gustan hacer en estas fiestas y en estas fechas festivas.

Lo cierto es que Barcelona vive una crisis económica muy profunda que se extiende a toda Cataluña. Los servicios tienen gravísimas dificultades, el turismo también, y desde luego la reclamación de que un banco como el que están haciendo, el de la fusión de Bankia con la antigua Caja Madrid, pudiera tener su sede en Barcelona carece de ningún sentido, porque un banco que se va a mover en los ámbitos de la gran banca japonesa, estadounidense y europea no puede situarse en un lugar que, en cualquier momento, puede declarar como han dicho ahora, de nuevo, una declaración de independencia. Así que ellos verán, hay una absoluta ceguera en la política española con la relación a la postración de las familias y la preocupación de futuro, y con relación al hecho de que nos preocupan las cosas de comer, así está también Cataluña.

LEY DE EUTANASIA

En mitad de este caos económico y político el Congreso rechazó esta semana las enmiendas a la totalidad de Partido Popular y Vox a la Ley de Eutanasia, que regulará el derecho de las personas a quitarse la vida en caso de enfermedad terminal dolorosa. Estas dos formaciones han votado a favor de textos alternativos que apostaban por la regulación de los cuidados paliativos.

El problema es doble. En primer lugar, que no es claro que la Eutanasia sea ahora de urgencia, con el panorama letal que tenemos. Y, en segundo, que es un engaño presentarla como la muerte dulce.

Muchos españoles han presenciado durísimas agonías de sus seres queridos y por eso se inclinan a favor de esta ley en las encuestas. Les mueve un sentimiento comprensible. Pero lo que deseamos las personas es una muerte dulce y en paz. Y eso lo garantizan los cuidados paliativos, que en España, escandalosamente, no están garantizados. No existe ley de cuidados paliativos.

En esta confusión nada con maestría Pedro Sánchez. No consigue pilotar con brillantez ni el problema sanitario ni la quiebra económica, de modo que se ampara en esta ley para presentarse como progresista. Total, no sólo no cuesta nada, sino que abarata los gastos del estado.