Schlichting: "España está atrasada en la nueva cultura de la vida que va surgiendo en otras partes del mundo"

¡¡¡Muy buenos días España!!! ¡Bienvenido a tu programa! Esto es Fin de Semana, en la Cadena COPE y te saluda tu equipo de sábados y domingos. Oyes a Cristina López Schlichting en este día en que continúa este veranillo que nos ha salido en pleno mes de marzo. Ya veremos luego, en mayo, porque, ya sabes, cuando marzo mayea, mayo… marcea.

Hoy van a bajar un poco las altas temperaturas en el Mediterráneo, que han traído incluso noches tropicales, y subirán en el resto de la península y en Canarias. Lloverá en el oeste de Galicia. Hoy es un día estupendo para manifestarse por una causa buena. Una causa tan hermosa como tu propia vida. A las doce comienza la gran marcha anual por la vida que tiñe de verde Madrid y empieza en la calle Serrano, confluyendo en la Plaza de la Cibeles. Quinientas asociaciones adheridas y autobuses de toda España. Un gesto sencillo para afirmar que luchar por seguir viviendo, en el caso de los enfermos y los ancianos, y por dar espacio al nacimiento de las nuevas personas es más constructivo y menos doloroso que tirar la toalla. Frente al silencio que acepta como normales la eutanasia o el aborto, las alegres personas que hoy salen a la calle a las doce para llenarla de globos verdes afirman que quitar una vida no sale gratis. Que deja heridas profundas en el corazón.

España está atrasada en la nueva cultura de la vida que va surgiendo en otras partes del mundo

Nos dicen que cada uno haga lo que quiera. Que no se obliga a nadie a abortar, pero es una falacia. Los seres humanos somos sociales y estar o no acompañado cuando surge un embarazo no deseado es fundamental para poder abrazarlo con alegría.

España está atrasada en la nueva cultura de la vida que va surgiendo en otras partes del mundo, pero algún día nos preguntarán nuestros nietos qué hicimos cuando la existencia humana no valía nada y abortar era un gesto sanitario. Recuerda, la marcha comienza a las doce en Serrano.

Delito de odio hacia los hombres

Una hermosa batalla social frente a otra mentalidad cada vez más agresiva, la que representa el llamado ministerio de Igualdad y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, la llamada Pam, que ayer afirmó que los hombres son violadores.

¿Qué le pasa a esta señora? ¿De dónde viene tanta furia? Lo que acaba de verbalizar es un delito de odio hacia los varones, que constituyen la mitad de la sociedad y son nuestros padres, maridos, compañeros, hermanos e hijos. Ángela Rodríguez es un caso de desequilibrio. Ha deseado que Santiago Abascal hubiese sido abortado. Ha lamentado las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y apostado por la masturbación. Se ha reído públicamente de la excarcelación de agresores sexuales. Ahora criminaliza a los hombres. Al margen de sus posibles traumas personales, es una extraña imagen la que proyecta sobre nuestro país y todos nosotros.

Casos Mediador y Negreira

Y otra vez la corrupción en los titulares internacionales sobre España. Los casos Mediador y Negreira. Hoy está convocada la Junta Directiva extraordinaria del Real Madrid, que hasta ahora no había dicho ni mu sobre los presuntos sobornos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros españoles. Los compañeros de Tiempo de Juego de COPE adelantaron ayer la noticia de que el club blanco se personará como acusación particular contra el Barcelona.

La imagen del importantísimo fútbol nacional trufado de posible estafa se suma a las nuevas ramificaciones del caso Mediador, el del ex diputado del PSOE que presuntamente recibía sobornos de empresarios con el fin de facilitarles contratos y beneficios administrativos. Ahora resulta que una parte de estos beneficios eran contratos con la Dirección General de la Guardia Civil. Un juzgado de Madrid está investigando las concesiones de obras en 13 instalaciones del cuerpo de la Benemérita, entre las cuales figura la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife como uno de los lugares que más obras sospechosas contrató.

Es una pena que los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil, que se juegan la vida por nosotros, y que son estimados y admirados, deban aguantar ahora que personas sin escrúpulos manchen su buen nombre. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido personarse también en el caso por cuanto salpica al cuerpo y su prestigio. Hasta doscientos contratos de obras en cuarteles podrían haber sido amañados y hay cinco altos mandos de la Guardia Civil investigados.

Pensiones

Y mañana hay una cita que nos concierne a todos porque afecta a nuestras pensiones. Gobierno y agentes sociales revisarán el plan del ministro Escrivá que planea un régimen dual del periodo de cómputo de la jubilación de cada uno. Podrás elegir entre calcular tu pensión sobre 25 años trabajados o sobre 29, descartando los dos años de menos ingresos. La reforma de las pensiones es una exigencia de Bruselas si queremos desbloquear los diez mil millones de euros de dineros europeos, pero este modelo no resuelve la financiación del sistema, que es el gran problema. Están llegando a la jubilación las generaciones más numerosas, las nacidas en los años 60 y 70, donde las familias tuvieron muchos hijos, y por el contrario hay cada vez menos trabajadores que puedan financiar esas pensiones.

Para compensarlo el Gobierno ha anunciado una “cuota de solidaridad” para los sueldos más altos. Una y otra vez, el gobierno azuzando contra las grandes empresas y animando a la lucha de clases y transmitiendo internacionalmente la imagen de que no conviene poner aquí una empresa. Ellos verán, pero van a dejar esto hecho unos zorros.

Las empresas y los autónomos vuelven a asumir los costes de la reforma de las pensiones, que se suman a los numerosos impuestos. Grabar el empleo generará más paro, dice la patronal, que no está en absoluto de acuerdo con la reforma. Tanto la CEOE, como ATA y CEPYME han expresado su rechazo frontal y han emitido un comunicado que señala que la reforma “mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementar los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”.

