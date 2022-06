Schlichting: “Un dirigente europeo digno debe dolerse, cuanto menos, de lo ocurrido en nuestra frontera"

¡Muy buenos días, España! Bienvenidos a ‘Fin de Semana’ con Cristina. Hoy habrá lluvias en el norte, serán fuertes en Aragón y el Pirineo Navarro y más débiles en el norte de Galicia, Cantábrico y norte peninsular, hasta Cataluña. El resto de la península tendrá tiempo estable.





MASACRE EN MELILLA TRAS UN NUEVO SALTO A LA VALLA





Y hoy la noticia es la que él quería. Pedro Sánchez busca foco después de las elecciones andaluzas y programó Consejo de Ministros en sábado, para copar telediarios con sus medidas económicas anticrisis.

Lo que pasa es que la realidad no la puedes programar. No la puedes esconder. No la puedes cambiar. Y la realidad es que ha habido una masacre en Melilla. El número de muertos va subiendo, Rabat ya reconoce 23 muertos y las organizaciones humanitarias cifran el desastre en 37 personas fallecidas. Y al Gobierno de Marruecos no se le mueve una ceja. Hay 49 guardias civiles heridos y un centenar de inmigrantes heridos. Se esperaba una declaración institucional en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pues mira lo que dijo a preguntas de los periodistas. Es alucinante. Frío y cínico. Felicitaciones a su nuevo socio por una operación militar sangrienta y descontrolada.Ni una palabra sobre las vidas perdidas. Sobre el dolor y el desastre humanitario.

Por primera vez una masacre en las fronteras de España, por la recién estrenada colaboración con Rabat, de la que el presidente se siente tan orgulloso, y nuestro presidente asume las tesis más extremistas. Las de quienes están dispuestos a pagar con el número de muertos que haga falta para no tener molestos extranjeros en casa.

¿De verdad le vamos a comprar esto a Sánchez? ¿Se lo van a comprar las televisiones, los barones del PSOE, sus compañeros de partido, la izquierda en general?

¿Vamos a comentar solo sus medidas económicas y vamos a dejar en segundo término el baño de sangre? Porque son casi 40 personas muertas, 40 vidas. Durante décadas nuestra Guardia Civil ha sido cuidadosísima en la frontera. Ha pagado con sangre propia y heridas el medir milimétricamente la respuesta a asaltantes a veces muy fieros en la alambrada. Y ahora llegan los militares marroquíes, matando como elefantes ¿y el presidente los jalea? ¿Esto es progresista? Un dirigente europeo digno debe dolerse cuanto menos de lo ocurrido. No puede aplaudir sin más un régimen así. Aunque ahora sea su socio.