Escucha la editorial del sábado de Cristina López Schlichting

¡¡¡Muy buenos días, España!!! Es 8 de junio y ha cambiado el tiempo, que hacía falta. Las temperaturas bajan prácticamente en todas partes, excepto en algunos puntos de Levante y Baleares. La cosa es que ha entrado una DANA y las lluvias avanzan de Este a Oeste. Quince comunidades autónomas están hoy en aviso amarillo por lluvias o vientos. Los chubascos estarán sobre todo en el extremo suroeste y noroeste. Serán más fuertes en el sur de Galicia. Luego nos dará los detalles Jorge Olcina, también hablará acerca de las auroras boreales preciosas que se están produciendo.

Hay dos noticias importantes de ayer, una grave y otra "jolgoriosa". La grave es que atacaron a la primera ministra de Dinamarca, que estaba en el centro de la ciudad, resolviendo asuntos personales, y fue asaltada por un transeúnte de 39 años que ha sido detenido. Frediksen se presenta mañana a las elecciones europeas por los socialdemócratas y puede ganar. No se han dado detalles sobre el estado de la primera ministra, que está consternada por los hechos y cuya vida no corre peligro. En medio del desconcierto general se han sucedido las condenas de todos los dirigentes europeos y extranjeros.

La buena, buenísima noticia es que Alcaraz jugará la final mañana del Roland Garros. Este joven murciano de 21 años se impuso ayer en una final de infarto, tras una remontada para la historia: 5 sets y 4 horas para ganar al italiano Jannik Sinner, el número uno mundial. Mañana se medirá con otro grande, el alemán Medvedev.





Alcaraz recoge el testigo de Nadal. Otra vez un español se ha superado por encima de todo lo previsto y recupera el esfuerzo y el triunfo. ¿Qué tenemos los españoles que nos crecemos ante los enormes desafíos, que somos primeros en tantos campos del deporte y que, sin embargo, somos incapaces organizarnos políticamente con un poco de armonía?

Parecen todo menos elecciones europeas

Porque hay que ver qué campaña electoral. Los comicios parecen todo menos unas elecciones europeas. Me explico, mañana se dirimen para España y Europa cuestiones fundamentales. Con China a todo meter, los Estados Unidos divididos y débiles, y Rusia en guerra, Europa está en peligro.

¿Qué haríamos si Putin atacase Polonia o Finlandia? ¿Nos ayudarían actualmente los Estados Unidos? Parece que no nos damos cuenta de lo mucho que nos jugamos mañana.

Tu voto va a influir en cuatro asuntos cruciales. Mira. Uno, la guerra de Ucrania, por supuesto. Dos, la elección entre más ecología o más agricultura europea. Tres, el futuro de la integración política e institucional del continente y, cuatro, la inmigración.

Bueno, pues se oyen cosas increíbles en ciertos programas electorales. Por ejemplo, Marie Le Pen, en Francia, está con Putin y en contra de Ucrania y parece que puede dispararse. Los verdes y algunos partidos de ultraizquierda no quieren apoyar nuestros cultivos. Hay partidos nacionalistas racistas en Holanda y Bélgica y la ultraderecha es partidaria de volver al sistema antiguo de estados nacionales y deshacer todo lo que hemos hecho para la unidad.

Todo esto en España ni se huele. Aquí vamos a las urnas mañana con otras banderas

O con Begoña o contra mí



Sí, sí, sí, me resulta muy difícil explicar esto a los colegas periodistas extranjeros. Aquí la batalla es si defiendes o no a la mujer del presidente, investigada por corrupción. Aquí se vota en virtud de Begoña Gómez y de la amnistía de Puigdemont. Si eres de Begoña, votas izquierda, si no lo eres, votas centro-derecha. El debate es todo menos europeo.

Sánchez ha hecho de la política una cosa afectiva, doméstica, conyugal, de división en bandos por razones emocionales. La racionalidad se ha aparcado. Ayer, en algunos mítines, la gente llevaba pulseritas en las que ponía FREE BEGOÑA.

¿Os acordáis del apartheid y los lemas FREE MANDELA? Pues lo han copiado, libertad para Begoña, como si esta mujer estuviese en la cárcel por defender a España. Y está imputada por corrupción. Qué fuerte.

La Fiscalía Europea está investigando sus cartas de recomendación a empresarios que después se beneficiaron de contratos públicos. Y la gente se pone pulseritas por Begoña. Lo de Sánchez es una forma de presidencialismo populista que ayer Feijoo definió como peronismo.

Las huestes socialistas están tan enfervorizadas que ayer la presidenta del Congreso de los Diputados, que se supone nos representa a todos, compareció en la Comisión del Senado que investiga el escándalo Begoña Gómez y se puso a hacer campaña por su partido. El presidente de la Comisión, Eloy Suárez, le sacó los colores.









Personalidades de Izquierda contra Pedro Sánchez

Las cosas que tenemos que ver y oír. Claro, no faltan los que denuncian todo esto. Está Felipe González, está Alfonso Guerra, y esta semana toda una serie de personalidades de la izquierda han firmado un manifiesto apostando por un partido nuevo, Izquierda Española. Los nombres son muy sonados. Gente como Antonio Resines o Jonás Trueba. Como el escritor Félix Ovejero, el ex director de TVE Eduardo Sotillos.

Y ayer, 15 diplomáticos de carrera de primer nivel firmaron otro comunicado rechazando a Sánchez. Estos denuncian la acción extrema en materia de política exterior que usa Palestina o sus batallitas con Milei, el presidente de Argentina, para hacer populismo.

Los diplomáticos no niegan que Israel se haya sobrepasado en Gaza, ni que Milei no debió llamar corrupta a la mujer del presidente, pero afirman que romper relaciones con Argentina e Israel es un exceso que perjudica a los españoles y que no tiene en cuenta el interés general. Los nombres de los diplomáticos son muy sonados: Inocencio Arias, Ignacio Camuñas, Luis Guillermo Perinat o José Antonio de Yturriaga.

En fin, que mañana elegimos 61 representantes europeos que van a un parlamento continental de 720 personas que definirá el futuro de Europa en un momento delicadísimo y lo único que algunos van a hacer es comprobar si llevan en la muñeca la pulserita de Free Begoña. Madre mía