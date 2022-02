‘La Esquina del Misterio’: “Busco misterios porque es apasionante indagar sin poder llegar a responder”

Nos viene al pelo el título del libro que hemos traído hoy a La Esquina del Misterio en Fin de Semana porque es ‘Tras la pista del misterio’ (Ed. Luciérnaga), escrito por Cristian Puig, periodista y policía nacional, aunque él mismo se define como ‘buscador de anomalías’. Y Cristian ha estado en Fin de Semana con Rosa Rosado, donde ha contado que “primero fue la vocación por los misterios, lo he tenido desde siempre cuando me intentaban meter miedo en el cuerpo con el hombre del saco, terminé cazando monstruos de carne y hueso. Además el hecho de ser policía hace que adquiera cierto bagaje y conozca la metodología de la investigación, eso sí, lo realizo en mi tiempo libre, es una pasión mía que me ha acompañado desde siempre”.

Cristian empezó muy pronto y lo hizo “como turista de misterio, viajando a pueblos deshabitados, como en Jaén, el caso de los Villares, donde hubo un supuesto encuentro con alienígenas inexplicable y ahí empecé a creer. Yo fui y estuve donde el testigo estuvo, donde le dejaron unas piedras con unos símbolos pero le dije que no le creía y que quería saber si era verdad, se echó a reír, y cuando ya me iba vi algo en el cielo que me hizo creer en algo que no creía”.

¿Por qué dedicarse a esto? El autor lo tiene claro, ya que “cuando intentas atrapar y nunca llegas a hacerlo es lo que al ser humano le llama la atención, es una pasión y esto hace que dediquemos una vida entera a perseguir fantasmas y ovnis, hay un gran número de sucesos que no tienen explicación con la tecnología que tenemos”.

Si hay un caso especial para Cristian es el de Regina B., una chica norteamericana que afirmaba ser extraterrestre y que tuvo una relación amorosa con un ingeniero durante unos meses: “Es el caso más difícil para mí y del que menos orgulloso me siento, se mete tanto en lo personal que parece que esté pensado para especular. Yo tengo localizada a la chica y cuando iba a viajar para encontrarme con ella e íbamos a hacer el viaje de novios, y a 12 días empezó la pandemia y se tuvo que suspender todo, casualidad inmensa”.

En resumidas cuenta, Cristian no quería hacer un libro de misterios sin más: “No es un libro de casos sino mi experiencia personal, casi un libro de aventuras, por eso parece una novela, porque cuento mi vida personal mezclada”.