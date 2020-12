‘La Esquina del Misterio’: la verdad sobre los extraños monolitos distribuidos por el mundo

Vuelve ‘La Esquina del Misterio’ a Fin de Semana con Cristina, ese espacio en el que tratamos de dar respuesta a pregunta que nos hacemos o a hechos aparentemente inexplicables.

Hace unos días nos hemos encontrado un extraño artefacto: un monolito que apareció en Utah (EEUU) y luego desapareció. Pero eso no es todo porque han aparecido otros en lugares distintos del mundo y lo cierto es que nadie sabe ni quién los pone ni quién los quita. Para intentar explicarlo está Javier Sierra, el periodista, escritor y divulgador, quien asegura que “se ha convertido en uno de los fenómenos virales de esta última semana. Es un obelisco metálico de unos tres metros de alto encontrado por miembros del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Utah mientras sobrevolaban en helicóptero una zona de cañones bastante apartada de la civilización, estaban haciendo un recuento de carneros salvajes sueltos y vieron una grieta con un objeto dentro que brillaba, parecían, quizás, los restos de una aeronave estrellada o algo parecido, muy muy raro”.

“Esto está a más de 300km al sureste de Salt Lake City, capital del estado”, continúa Sierra: “Es una zona muy famosa para gente que hace bici o deportes extremos y que buscan lugares muy abruptos para ponerse a prueba, no es un lugar de paso con carretera importante cerca, no hay tampoco poblaciones grandes, hay que buscarlo con GPS si quieres localizarlo. Lo curioso de este caso es que, cuando el pasado 24 de noviembre se publicaron las noticias de su aparición y las redes sociales empezaron a hacerse eco de ello, las autoridades inmediatamente advirtieron de que eran terrenos públicos y que no se podía dejar nada allí sin autorización, ni siquiera una obra de arte como muchos pensaron que podía ser, y llegaron a emitir un comunicado de prensa que creo que pasará a los anales de la historia que decía ‘siendo prohibido la ocupación de territorio público por esta clase de objetos que no puede dejar nadie, es ilegal sin importar de qué planeta seas’ ya que hubo gente que vio al instante una imitación del famoso monolito de la película ‘2001’ de Kubrick y claro, empezaron a hablar de extraterrestres”.

“Tanto es así”, sigue el divulgador, “que el departamento del sheriff de esa zona emitió un ‘Se busca’ de los que creían que podían ser los culpables de haberlo colocado y lo que difundieron en las redes fueron nueve retratos de extraterrestres, entre ellos Yoda y E.T., para ver si alguno los había visto. Este es el nivel de cachondeo que había en el asunto”.

“El tema dejó de ser cachondo cuando el viernes de la semana pasada se dieron cuenta de que alguien se había llevado el monolito”, sorprende Sierra, que sigue: “Durante 48 horas hubo mucho desconcierto hasta que un deportista, Sylvan Christensen, publicó un vídeo en Tik-Tok y otro en Instagram en el que se le veía, junto con tres o cuatro amigos, desmontando el obelisco y llevándoselo y dando publicidad a un mensaje un poco… ecologista, ‘no abandones tus propiedades personales en terrenos públicos’. Se habían dado cuenta de que ese monolito y su divulgación en exceso en las redes sociales estaba provocando que la gente se organizara en caravanas para verlo y, de repente, el fin de semana, aquel desierto estaba lleno de gente en pleno coronavirus. Este tipo, que debía practicar sus deportes extremos justo en esos cañones, decidió que lo mejor para evitar que eso se convirtiera en un sitio de peregrinación y que la naturaleza se degradara de tanto visitante inesperado, era desmontar el monolito y hacerlo desaparecer, y justo cuando lo quita, aparece otro muy parecido en Rumanía, que por supuesto se hizo viral”.

Este último aparece cerca de una zona arqueológica, frente a un monte sagrado, y se ha convertido en lugar de peregrinación en estos días. “Y por si no fuera suficiente”, continúa, Sierra, “ha aparecido un tercero muy parecido al de Utah pero en California que también fue retirado a las 24 horas de haber aparecido por otros defensores de la integridad territorial”.

Son muy parecidos entre sí, “pero en el caso de las dos obras americanas, se asemejan mucho a un estilo artístico de obras hechas en metal pulido de formas geométricas muy puras que practicó un escultor minimalista llamado John McCracken que falleció en 2011, y su hijo la semana pasada declaraba al NYT que su padre había comentado en alguna ocasión que a él lo que más le gustaría es dejar sembrado el planeta de sus obras de arte en lugares inhóspitos y que en algún momento de descubrieran”. “Está bien esa frase, podría explicar el origen de estos objetos, pero nos deja una sensación algo ambigua porque, en el caso de Utah, que se ha estudiado más por fotos de Google Earth hechas por satélite en esa zona, sabemos que el obelisco no estaba ahí en 2015 y que, en cambio, fotografías de 2016 sí estaba. Es decir, si muere en 2011, no podía haber sido él a menos que el hijo estuviera compinchado o algún imitador o seguidor, y ese es el extremo que aún no se ha resuelto”.

“Si se resuelve y se demuestra, podrían ser acusados de haber abandonado propiedades ilícitas en parajes naturales y, por tanto, procesados legalmente, así que no está muy claro que nadie se vaya a declarar ‘culpable’, pero se trata de algo humano, no parece que hayan sido los extraterrestres del sheriff”, deja claro Javier Sierra.