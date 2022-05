La madre de Cristina: “Tu abuela era castiza, bailó todo lo bailable y tenía el pie lleno de juanetes”

“Madrileña y castiza”, lo dice alegremente Ingeborg, “estoy muy agradecida a esta ciudad, vine en una época más próspera, me encantó todo, las luces, colores, la comida, el tiempo, la gente… pasé los años más divertidos de mi vida”, asegura muy contenta la madre de Cristina en Fin de Semana, que recuerda que “trabajábamos mucho pero siempre nos daba tiempo de darnos una vuelta de chateos, luego ibas a otro bar, a mí eso me encantaba. Por cada portal había dos bares, no como en Hamburgo, yo siempre decía que en Atocha había más bares que en toda Suecia”.

También recuerda Ingeborg cómo en San Isidro “nos gustaba perdernos, muchas veces lo hacíamos. Algunos tenían la costumbre de comprar un botijo y luego a la pradera, unas rosquillas y una chuletilla. Por supuesto a algunos se vestían de chulapos”.

Para terminar, la madre de Cristina también cuenta que la madre de la presentadora “sabía bailar el chotis pero no solo, debió de bailar todo lo bailable, y como tenía complejo de pies grandes se ponía zapatos dos modelos más pequeños y no sabes cómo tenía el pie, lleno de juanetes”.