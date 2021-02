El vino: de gran desconocido a bebida mundial (gracias a los romanos)

Hay quien opina que hemos cambiado muy poco desde los tiempos de la Roma clásica. Y aunque a primera vista lo pueda parecer, no es broma. Paco Álvarez, escritor de ‘Estamos locos estos romanos’, que nos pretende demostrar que somos romanos o, al menos, mucho más romanos de lo que creíamos.

Hoy nos cuenta que algo tan rico como el vino también era muy utilizado en la antigua Roma y cuya Historia tiene que ver también mucho con Hispania.

¿Fue el vino un invento romano? Porque se conocía desde mucho antes. Y Paco explica: “Sí, pero como pasa con casi todo, los romanos no es que inventaran nada, sino que cosas inventadas por otros, como el vino, por cierto palabra de latín puro, fue popularizado y convertido por ellos en una industria mundial. El arte del vino no se sabe si fue introducido en Hispania por los fenicios o por los griegos, si bien se conservan restos de vides muy anteriores a la visita de esos pueblos a nuestras costas. El vino de Ceret (Jerez) era conocido desde el siglo III a. C. hace dos mil trescientos años y se han encontrado ánforas en todo el imperio con la inscripción «vino de Cádiz» (bueno, en latín: vinum gaditanum) y también ánforas etiquetadas como vinum ceretanum, es decir, vino de Jerez. Pero vides romanas las hubo en toda nuestra geografía. Se sabe por ejemplo que las viñas de Burdeos fueron plantadas a partir de las nuestras de Rioja. Los romanos, como ya dijimos otro día, tomaban también el vino en chatos, que es una medida griega. Fíjate si la cultura del vino es romana que todavía conservamos muchos refranes en latín referentes al vino, como: in vino veritas, o el verso del poeta Horacio (65-8 a. C.), ¿calices quem non fecere disertum?, es decir, ¿a quién unas copas no sueltan la lengua?...)

Explicamos ahora que España haya sido tan importante para la Historia del vino porque nuestros vinos no son los más famosos del mundo: “Tal vez no, pero los conquistadores españoles hicieron como los romanos, llevaron la industria vitivinícola al nuevo mundo; Desde Argentina hasta California, los españoles llevamos el vino al oeste, y mucho después, en 1863 se extendió por casi todo el mundo una plaga, la filoxera, que mató a todas las viñas de Europa, Norteamérica y Oceanía. Todas las viñas que hoy hay en el mundo se replantaron a partir de las nietas de las que los españoles habíamos llevado al fin del mundo, como buenos romanos. De no ser por nuestros ancestros que plantaron la primera vid en América en la Nueva España en 1525, ya no habría vino en el mundo”.

¿Y el vino era ya importante en la Hispania romana? Álvarez explica que “mucho, restos de ánforas de vino hispano han aparecido en Gran Bretaña o en la frontera germana del imperio, en los límites de la civilización, como ejemplo de lo extenso de la red comercial romana y de lo que gustaba por el mundo nuestro vino hace ya tantos años. De esto de cosechar vides sabíamos mucho lo hispanos, hasta el punto que los libros más antiguos, en latín por supuesto, que se conservan sobre el cultivo de viñedos, fueron escritos precisamente por nosotros los romanos de Hispania, como Columela, de Cádiz, cuyos consejos se siguen practicando todavía”.

Así que antiguamente se utilizaban ánforas para el vino, pero los barriles o barricas, ¿son también romanos? El autor concreta que, “curiosamente, los barriles o barricas de madera fueron un invento galo, que aprehendido por los romanos también impulsó, y de qué manera, la industria vitivinícola. Por cierto la expresión que dice todavía «a ojo de buen cubero» tiene su origen precisamente en que los barriles o cubas de vino, las fabricaban a ojo artesanos muy especializados hasta hace poco”.

Álvarez se despide con otro refrán romano sobre el vino que todavía utilizamos: ‘Cum pane et vino conficietur iter’: con pan y vino, se hace camino. Ave Cristina, Ave amigos. Y salud.