‘En verano, siempre buena cara’: tu piel, en perfecto estado de revista con estos consejos caseros

Este verano tenemos ganas de todo tras dos largos años de pandemia. Hemos visto cómo el mundo del ‘sí quiero’ despega en 2022 y, con él, todo lo relacionado con el sector nupcial. Por eso este verano vamos a cuidar nuestra y nuestra piel pero en serio, y por eso contamos no con un ‘influencer’ sino con un prescriptor porque en las redes sociales no es oro todo lo que reluce. Contamos en Fin de Semana con Rosa Rosado con David Francés, experto maquillador, que ‘En verano, siempre buena cara’ nos va a ir relatando esos trucos para, de verdad, estar a gusto con nosotros mismos.

“En las redes hay postureo pero hay un poco de todo, al final es un mercado muy extenso que se ha convertido en símbolo de revista, donde puedes ver absolutamente todo lo que necesites, lo que pasa es que hay exceso de información y, como en casi todas partes, hay que filtrarla porque hay cosas que están bien pero otras no tanto”, empieza explicando David. “El filtró está, es una evidencia, pero depende del formato en que esté colgada la publicación. Por ejemplo, el ‘reel’, que es un vídeo muy breve, no muestra todo el proceso de maquillaje íntegro, es imposible, y de corte a corte no sé lo que pasa”, añade.

Vamos a empezar y lo hacemos con un consejo: cuidarse la piel diariamente, tanto en hombres como en mujeres. “Lo voy a explicar con muchas sensaciones. El simple hecho de dedicarte dos minutos por la mañana, queriéndote, aplicándote una cremita, que luego concretamos cuáles, y con una buena prescripción acertar con el producto cosmético y salir con buena cara, eleva la autoestima y te da ánimos. En como cuando una mujer se pone tacones, que yo también me los he puesto alguna vez, andas de otra manera, ¿sí o no? Darte ese amor más allá de la frivolidad cada mañana es importante”.

De paso, dejamos una cosa clara: “La piel no tiene edades, tiene necesidades. Puede haber una niña de 20 años con necesidades de una piel madura y viceversa, a la piel hay que escucharla y, para ello, necesitamos saber qué sensaciones son las fundamentales. Está bien tener un experto cerca que nos diga qué piel tenemos”. “Sabiendo eso podemos actuar, pero que nadie se cierre en ‘soy piel grasa toda la vida’, eso cambia, yo era piel grasísima y ahora con 47 no. Para no complicarnos lo fundamental es saber que la piel necesita muchísima limpieza, mañana y noche, usar una limpiadora, que a mí me gustan mucho de aclarar con agua excepto en pieles que sean muy sensibles que hay que evitar el agua por la cal, pero si no las limpiadoras sin espuma me encantan”.

¿Tónicos? “Qué gran pregunta Rosa”, exclama el experto, “no soy fan, los únicos que me gustan para después de limpiar son los que llevan algún tipo de ácido para que ejerzan un poco de exfoliación a diario y la piel esté muchísimo más joven, unificada en tonos y luminosa”.





En cuanto a los ácidos, Francés explica que son “el antes y el después de una piel. La piel tiene tres capas, y en la del fondo, que es la que no vemos, es donde nacen las células y van subiendo hasta la superficie. Esto ocurre entre cada 10 y 30 días. Pues el ácido es gloria bendita, ¿en qué formato? En sérum, en mascarilla, en algunos tónicos también hay. El ácido, además, es necesario para exfoliar, absolutamente necesario, y ahora se ha puesto muy de moda pero yo llevo unos 15 años usándolos en mi piel y prescribiéndolos. Dependiendo de tu tipo de piel hay que usar uno u otro”.

Pasos a seguir para un correcto cuidado de piel: “Limpieza, tónicos y si son exfoliantes, perfecto; después el sérum, producto cosmético más importante, mucho más que la crema, yo de hecho viviría solo de sérum, y es el único producto cosmético que penetra hasta la tercera capa de la piel, más que la crema porque su pelo molecular es más bajo y puede actuar como un conductor”.

Llegados a este punto, David añade que “si tu piel no necesita más de comer y está confortable con el sérum, ya está y no necesita más. Si tu piel es muy seca y madura pones una crema, pero ya estaría”.

Muy de moda está el ácido hialurónico, y David relata que “tenemos que saber que es lo que lleva nuestra piel, que lleva muchas cosas y, entre ellas, colágeno, elastina y este ácido. Darle estos componentes es perfecto, y el ácido hialurónico es la molécula de hidratación más potente que hay en el mercado ahora mismo, y en sérum mejor todavía”.

Para terminar, las mascarillas: “Voy a corregir una cosa porque yo viviría de sérums… y de mascarillas. Me alucinan porque en muy poco tiempo te dan un chute de tal dosis que en poco tiempo es una maravilla a nivel hidratación, détox, hialurónico… las hay de todo tipo pero para mí las más importantes son las de ácidos. En todo caso la prescripción aquí es importante, según tu tipo de piel”.

Y de regalo, cómo hacer una mascarilla casera: “Es sota, caballo y rey, y lo puede hacer todo el mundo porque todos tenemos huevos en casa. Abrimos uno, separamos yema de la clara, podríamos tener unas gotitas de aceite esencial como de almendras. Lo primero es poner la clara y dejarla secar en el rostro porque es un astringente muy potente y nos va a quitar los excesos de toxina y la va a dejar más mate y unificada. Aclaramos la clara y ponemos la yema con esas gotitas de aceites esenciales o de aceite de oliva, no hay problema. Y esa es la parte nutriente de la mascarilla. No tiene la potencia de un colágeno o un hialurónico pero es un recurso bueno”.

