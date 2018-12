La Unión Federal de Policía habla de la finald e la Copa Libertadores en 'Fin de Semana'

Tiempo de lectura: 1



Como explica Serafín en ‘Fin de Semana’, “la teoría es que pague Madrid, pero la práctica es que a nosotros nos paga el ministerio del Interior, por lo que nos están pagando todos los españoles”. Un gasto que se estima sobre los 650.000 euros porque “viene policías de otras ciudades a los que hay que pagarles dietas (70-80 euros), hay un helicóptero trabajando, profesionales que no tendrían que trabajar este día y son horas extraordinarias”.

El portavoz de la UFP no entiende que “un evento de carácter privado (en el que se paga una entada) por una decisión política, genere un gasto público y un consumo de seguridad pública; porque si estamos aquí en Madrid no podemos estar en otros lugares y quizás algunos no tendríamos que estar aquí”.