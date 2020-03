“Una simple paloma en un sueño puede representar un miedo y se puede interpretar”

A menudo nos despertamos con impresiones muy vívidas de lo que hemos soñado, otras veces directamente lo olvidamos, pero casi todos nos preguntamos, sobre todo si el sueño es impactante, si tendrá algún significado.

Hemos oído también que hay cosas que se pueden deducir, por ejemplo que las caídas de dientes tienen que ver con la sexualidad o que todo el mundo sueña volar o respirar bajo el agua. ¿Qué significan los sueños?

En Fin de Semana hemos contado con una experta en el tema: María Jesús Palmer, autora además de un libro sobre los sueños, quien ha asegurado que “no todos los sueños tienen la misma importancia pero la mayoría sí que tienen significado y quieren decirte algo. Los más importantes son los que se repiten, los clásicos recurrentes, puedes estar una temporada soñando lo mismo, esos sí que te quieren comunicar algo”. “Otro factor para saber si un sueño te quiere decir algo es la sensación que te deja al despertar”, añade: “Hay algunos tremendos como estar en la cárcel y no te puedes mover, y eso es que alguna circunstancia va a venir a ayudarte”.

A pesar de lo variados que son, Palmer explica que hay cosas universales en ellos: “El lenguaje de los sueños son los símbolos y hay símbolos que son iguales para todo el mundo, por ejemplo soñar con agua. El agua son las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, soñar que estás en un acantilado viendo olas y estas te alcanzan, significa que no puedes estar al margen de algún asunto emocional que te pilla cerca y que tarde o temprano te vas a tener que mojar”.

Aunque casi todo el mundo sueña, los sueños tienen distintos significados según las culturas: “Las tradiciones y costumbres familiares tienen mucho que ver por, en parte, por la educación y por las impresiones que va recogiendo el subconsciente, sobre todo de emociones”, afirma la autora, que añade: “Por ejemplo, un sueño universal para todos que para alguien puede ser más particular: en la vida real un niño en su carrito en un parque está comiendo una galleta, llegó una paloma y se la quitó. De mayor no se acuerda pero su propio inconsciente relaciona la emoción y el susto que le provocó con la imagen de la paloma, y eso que la paloma es el símbolo de la paz, pero para esta persona, que de mayor tiene cierta fobia a las palomas y las gallinas, cuando aparecen en un sueño significa que, en sus circunstancias actuales, hay algo alrededor que le va a quitar algo que le importa o que disfruta. El sueño le previene”.

Un caso famoso y conocido de soñador lúcido fue Winston Churchill, detalla María Jesús: “Hay muchos casos de personajes conocidos que soñaban cosas útiles, él fue uno de ellos. Soñaba con su padre, ya fallecido, y en momentos de mayor tensión política y estratégica, le veía y le orientaba y él seguía sus consejos. La conexión era con esa fase onírica”.

Hablando ya de sueños universales, la autora pone varios ejemplos: se nos caen los dientes: “Dentro de la línea de Freud era algo represivo, pero en realidad soñar eso es mucho más antiguo, los griegos y los egipcios ya lo recogían en uno de los primeros libros sobre sueños que hay y que está en el Museo Británico y se asocia con la familia. Hay un refrán castellano que dice ‘soñar que se caen los dientes, muerte de parientes’, que no llega a tanto pero soñarlo implica que alguien cercano, por una razón, se aleja de ti”. Otro ejemplo: volar. “Es un sueño muy gratificante”, asegura, “se le clasifica como compensatorio de malas rachas y situaciones agobiantes. Es como una ayuda que te da tu propio inconsciente. Cuando vuelas sientes mayor libertad, estás por encima de las cosas más pequeñas y, cuando te despiertas, aquello que te preocupaba tanto se ha distanciado de ti. También se puede relacionar con viajes astrales pero en otras condiciones especiales”.

Respirar bajo el agua: “El agua son las emociones, y si estás dentro y no respiras y agobiado, es que hay algo que te sobrepasa, una obsesión que te ocupa todo. Si respiras, el aire tiene que ver con las ideas, el pensamiento. Dentro de una movida emocional sí puedes llevar tu propia línea de deducción y sentido común”.

Sueños con animales: “Son muy frecuentes. La cualidad que representa cada animal es la que simbolizan en los sueños. Sabemos que el zorro es la astucia, la paloma es paz, la cabra es la locura, el elefante es la memoria, el oso es la fuerza… depende del animal te va a indicar hacia dónde va. Los animales pequeños: las hormigas es ser más metódico, necesitas ahorrar; otros insectos más especiales como las cucarachas tienen que ver con la salud”.

Los oyentes también han tenido su espacio en la entrevista con consultas a María Jesús: uno de ellos asegura soñar con un número que parece ser de Lotería, ¿debe comprarlo? “Sobre todo, hacia el Sorteo de Navidad, hay personas que sueñan con números. Ante cualquier duda, pruébalo por si acaso porque tienes facilidad para ello, pero la mayoría de las veces no toca. En todo caso los números suelen significar que te interesa participar en algo, que no busques el premio pero participes en algún asunto. Otras veces pueden ser fechas”.

Otro oyente sueña que le persiguen y que intenta huir pero es lento: “Es recurrente, muy frecuente. Es la sensación de no llegar, querer correr y no poder. Posiblemente es eso. El mejor intérprete de sueños es el propio soñador por sus circunstancias. Hay tanto estrés por el trabajo que tienes la sensación de no poder avanzar. Los perseguidores suelen ser los propios miedos e inseguridades que uno no ha superado. Si es un sueño lúcido es cuestión de pararse y decir ‘no me va a pasar nada, quién me persigue, qué quieres, qué haces. Eso con práctica lo puedes lograr, ser consciente de lo que sueñas”.

Una pregunta muy interesante la formulaba un oyente acerca de lo que se pudo ver en la película ‘Origen’ (‘Inception’) de Christopher Nolan: compartir sueños. “Parece ser que se puede pero no es corriente, es como los sueños de premonición, pero hay muy pocas personas que tienen premoniciones reales y además lo pasan mal porque lo ven y no pueden evitarlo. Con vínculos madre-hija son casos que tengo recogidos. Habían soñado cosas muy parecidas la una con la otra y la otra con la una y se quedaron sorprendidas. Era algo que debían hacer en común”.

Por último, ¿qué tenemos que hacer con los sueños? ¿Apuntarlos, olvidarlos, llevarlos a un especialista? “El recuerdo de los sueños se diluye con mucha facilidad”, explica Palmer: “Cuando quieras acordarte primero tienes que hacer el propósito y el seguimiento es tener una grabadora o algo cerca para ponerlo. Eso ya se queda y se pierde si no lo haces. A partir de ahí van surgiendo cosas y vas construyendo tu propia interpretación. Es estimulante”.

María Jesús Palmer es autora de 'Manual de interpretación de todos los sueños', Arcopress Ediciones.

