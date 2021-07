Santiago Segura: “Torrente era un poco bestia, salvaje, tenía humor negro, como los cuadros de Goya”

En una divertida entrevista con Cristina, el cineasta Santiago Segura ha explicado cómo fue rodar esta película: “seguro que las hay pero, no se me ocurren complicaciones mayores para grabar una película. El rodaje coincidió con el confinamiento y por si fuera poco, llegó Filomena. No pudimos grabar un muchas localizaciones porque nos lo prohibieron por la situación, cada vez que alguien daba positivo en antígenos debíamos mandarle para casa, e igual con las mascarillas... hemos tenido que repetir muchas escenas y seguir el protocolo Covid ralentizaba mucho el proceso” y, entre risas, ha aclarado que después de hacerse tantos tests “el palo de a nariz me lo meto solo”.

A pesar de las dificultades durante el rodaje, Segura ha destacado que “la película va muy bien, estoy muy contento. Está claro que nunca llueve a gusto de todos pero yo persigo que la gente salga más contenta del cine de lo que entró. Ahora mismo hacer cine es tan complicado y tan difícil...”







Las hijas de Santiago Segura e Instagram

En esta película podremos ver a su hija Sirena que ya es toda una estrella de Instagram y, respecto a esto, ha manifestado: “me preocupa que estén demasiado expuestas pero, durante el confinamiento, me alegraban muchísimo los vídeos de mi hija. Decidí subir uno a Instagram y a la gente le encantó, así empezó... pero, ya le están saliendo algunos haters y me temo que compartiré menos cosas de ella” y ha añadido que “me la han pedido para dos largometrajes y una serie pero he dicho que no. Tiene solo 7 años. Ya tendrá tiempo para ser actriz, si quiere”.

Durante la entrevista, ha aclarado que “nunca he consumido drogas ni me ha gustado la fiesta loca. Antes me asociaban con eso y me hacía mucha gracia porque nunca he sido así.Cuando salía y me daban droga la guardaba para mis amigos”







La polémica con 'Torrente' y la libertad de expresión

Por último, ha denunciado la falta de libertad a la que el mundo del arte se está dirigiendo “ahora ya no se puede comentar, parece que todo es una crítica. Dije que me daba miedo pensar en que ahora prohibieran Torrente y la gente me contestó diciendo que deberían censurarla y cosas horribles... Torrente era bestia, salvaje, tenía un humor negro, como los cuadros de Goya, que son brutales y reflejan lo que era este país. Es como si ahora quitases un cuadro de Goya porque nadie quiere ver a Saturno devorando a sus hijos... Hay tantos referentes de cosas brutales... el arte muchas veces es el reflejo de la sociedad. Debemos preservar la ficción y la libertad en la ficción”.