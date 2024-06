El profesor de Ética y firmante del manifiesto de Izquierda Española, Félix Ovejero, en Fin de Semana

Izquierda Española es una de las 34 candidaturas que se presentan en España a las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio en toda Europa.

Es la primera vez que este partido, que lucha por la igualdad y que se presenta como un partido socialdemócrata crítico con los pactos de PSOE, Podemos y Sumar con los nacionalistas-, se presenta a unos comicios con el apoyo de conocidos nombres de la cultura como el actor Antonio Resines y los directores José Luis García-Berlanga y Jonás Trueba, el economista y ex secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, el profesor de Ética, Félix Ovejero, el catedrático de Filosofía del derecho, Pablo de Lora, y el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras.

Personalidades del mundo de la cultura, la universidad y la política que esta semana firmaban un manifiesto reivindicando que ha llegado el momento de Izquierda Española, que lidera el abogado Guillermo del Valle, por ser el único partido que lucha porque deje de haber "europeos y españoles de primera y de segunda”.

"No hay xenofobia más grande que ser extranjero en tu propio país"

El profesor de Ética y escritor, Félix Ovejero, es uno de los firmantes de ese manifiesto que le ha dejado claro a Cristina López Schlichting en Fin de Semanaqué le ha llevado a firmar este manifiesto, "la izquierda es una tradición comprometida con un ideal igualitario que arranca de la Ilustración y que se toma en serio la tesis de que no está justificado ningún privilegio de origen y que ha sido traicionada por el Partido Socialista".

Afirma el profesor Ovejero que Pedro Sánchez ha traicionado a la izquierda porque "jamás se puede ser de izquierdas cuando asumes que la izquierda soy yo; no puede ser que la izquierda hace menos de seis meses estuviera en contra de la amnistía y que poco tiempo después, en virtud de sus intereses personales, ni siquiera de los de su partido, vuelva a ser progresista. Y luego hay algo muy esencial, no se puede defender como proyecto de izquierda una propuesta que defiende privilegios por características étnico-culturales. Tú porque no eres mi igual te voy a hacer extranjero en tu propio país, voy a levantar una frontera y te voy a privar de todos los derechos ciudadanos. No hay xenofobia más grande que levantar una frontera y convertir a los que ya son ciudadanos en extranjeros y eso sucede hoy en España".

Recuerda el profesor Félix Ovejero lo ocurrido con una joven enfermera que por ser gaditana no pudo ejercer su profesión en Cataluña, "yo soy catalán y aquí que una muchacha de Cádiz, por levantar la voz, por decir lo que es obvio que el acceso a posiciones laborales en su propio país está limitado por cuestiones lingüísticas y que los sindicatos no abran la boca eso no se puede defender como de izquierdas, y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, y lo ha legitimado y ha dicho que el Estado tiene que pedir perdón a quien está utilizando criterios puramente racistas".

Izquierda Española, es un partido joven con posibilidades escasas "se trata de hacer acto de presencia porque lo peor que le puede pasar a la izquierda española es que con el hundimiento de Pedro Sánchez -que esperemos sea más temprano que antes- arrastre la idea de izquierda porque tengo poca esperanza que la derecha deshaga cosas que hayan hecho los socialistas en ese sentido de alimentar diferencias entre los ciudadanos".