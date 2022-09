Este domingo, Pepe Rodríguez ha sido entrevistado por Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana' de COPE. El cocinero se encuentra en un gran momento profesional y no solo por el éxito del restaurante El Bohío. Tal y como ha contado, hace un mes terminaron de grabar la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' que se emitirá en TVE próximamente. Y por si fuera poco ha comenzado un nuevo proyecto junto a Emiliano Suárez, herdero de una de las sagas de joyeros más importantes de España. Suárez ha creado un espacio cultural, 'Garaje Lola', al que le próximo lunes día 8 ha invitado a Pepe Rodríguez. "Echo una mano a Emiliano, con el cocinero que tiene en ese espacio, hacer un par de platos juntos e inaugurar esa temporada", cuenta el chef.

No obstante, para alcanzar su éxito ha tenido que enfrentarse a complicados momentos en el pasado. Según ha contado el propio Rodríguez pasó una difícil etapa profesional en la que tuvo que superar un gran bache económico. "Muchos meses sin cobrar. No me quiero ni acordar. La verdad es que no pilló la crisis de 2008, con el pie cambiado", comienza contando el también comunicador.