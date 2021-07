“Para superar un trauma, la clave es estar acompañado y no tener reparos en pedir ayuda”

Superar un trauma nunca resulta una tarea fácil y son muchos los factores que pueden ocasionarlos. Desde experiencias personales hasta asociaciones que nuestro propio cerebro hace por cosas que vemos y percibimos, pueden quedar huellas importante en nuestra vida que sean muy difíciles de borrar.





Para explicar cómo se pueden superar estas situaciones o, en su defecto, aprender a convivir con ellas, Marian Rojas, psiquiatra y autora de 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' ha hablado en Fin de Semana con Cristina acerca de por qué se producen y cómo se pueden llegar a corregir.





En primer lugar, Marian ha definido un acontecimiento traumático como “algo que destruye nuestra identidad y que puede ser provocado por causas diversas que van mas allá de lo cotidiano del día a día”. Los traumas tampoco tienen por qué provocarse por grandes desencadenantes, sino que también existen los micro traumas “que por alguna razón generan un impacto muy fuerte en nuestra vida. Todos los días escuchamos historias con las que pensamos “si esto me pasase a mi me moriría”.





Por otra parte, tomando como referencia el caso de la desaparición de Tomás Gimeno y de sus hijas Anna y Olivia, Marian ha resaltado que muchas veces “nuestro cerebro no es capaz de digerir todo lo que sucede. Todo se va integrando en el hipocampo. No siempre somos capaces de recordar todo lo que nos pasa, pero cuando sucede algo 'gordo' y no lo recordamos, el cerebro se disocia”.





La psiquiatra también ha matizado en este aspecto que “eso no significa que esté desaparecido, sino latente, y puede aparecer en momentos separados. No está curado, sino encapsulado, pero puede salir”. Como ejemplo, ha señalado el hecho de poder ver una película en el cine en el que te puedas ver reflejado en la historia que cuenta, remarcando principalmente dos características: “no estar solo, porque si no los traumas tienen un impacto doble o triple en el cerebro, y ser capaz de hacer una trama narrativa del trauma. Es la más utilizada y yo la utilizo mucho en terapia”.





Como consejo final para aquellos que tengan un trauma y no sepan como eliminarlo, Marian ha destacado que la persona “no tenga miedo de pedir ayuda, existen muchos métodos en psicología pero hay gente que prefiere no abrirlo”. También es primordial “tener siempre a alguien, a un amigo, y si no tiene con quien contarlo, tener siempre un diario o un papel para escribir”.