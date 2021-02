“Nuestro pueblo es un gran plató preparado para cualquier serie, y si es histórica, mejor”

El rodaje en lugares reales siempre atrae a más turistas a esos sitios para ver dónde se ha rodado su serie favorita. Y esta vez ha sido Álex de la Iglesia, que ha llevado a Pedraza, Segovia, el rodaje de ’30 monedas’.

¿Qué tiene que decir al respecto el alcalde Pedro Martín Arcones? En Fin de Semana con Cristina ha asegurado que Pedraza “ya está en el mapa desde hace tiempo, pero estas series contribuyen a que seamos más conocidos, ha sido una serie estupenda y ahora nos queda esperar que sigan buscando las monedas que faltan”.

“Yo autoricé el rodaje”, continúa Pedro, “Álex vino hace cuatro o cinco años, estaban interesados en hacer la serie, nos hizo una propuesta y nos pareció fantástico, siempre que vienen a rodar estamos encantados, no hay ningún inconveniente”.

En cuanto a la implicación de los habitantes, el alcalde no puede ser más positivo: “Ha sido total. Conocemos todos los rincones y la gente se ha implicado bastante, y no vamos a hablar del castillo porque sale fantástico. Pedraza para esto es exclusivo, los decorados son magníficos. Estamos preparados para otras series, y además los vecinos conocemos esto y saben cuándo no pueden cruzar la calle, cuándo se rueda y hay que estar callado. Estamos ya versados. Esto es un plató preparado para cualquier serie, pero si son series antiguas, pues mejor. Han rodado ‘Toledo’, ‘Isabel’ y otras como ‘Águila Roja’. Estamos preparados para ello, por supuesto”.

En todo caso no han podido rodar en absolutamente todas partes, como es el caso de la iglesia: “Ha sido usada en parte, hay partes de interior que no llegaron a acuerdo con el equipo de rodaje y hubo que trasladarse. Donde entraban era en el patio de la iglesia, los interiores eran en otro sitio, pero en el cine, con lo que hacen, parece que son hechas aquí”.

Sobre si han participado como extras los del pueblo, el alcalde lo confirma: “Menos que antes porque somos menos que en otras series pero sí ha habido gente. Tened en cuenta que necesitan personas con características y hay que traer gente de fuera”. ¿Hay cameo de él en esta serie? La verdad es que no: “Yo no he salido. Algunas veces hemos salido hace años cuando éramos jóvenes, pero en esta serie no”. Entonces, ¿el alcalde que sale? Pues un actor: “Es más alto y guapo que yo, mucho más joven. Y está bien representado porque es un hombre preocupado por las cosas del pueblo, está pensando en las próximas elecciones, en sus mítines… todas estas cosas que suceden en los pueblos. La serie está muy bien encajada dentro de esto”.

Para terminar, una pequeña anécdota y una reivindicación: “Nosotros como trabajamos en hostelería y resulta que no escuchábamos la radio. Ahora, de buenas a primeras, te escuchamos Cristina porque como estamos cerrados y no tenemos otra cosa que hacer, te oímos. Y estamos esperando a ver si las distintas autonomías se ponen de acuerdo, dependemos de Madrid y como no dejen pasar a la gente de Madrid aquí nos hacen polvo. A ver si nos dejan trabajar que es lo que queremos”.