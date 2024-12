María Dolores perdió a su hijo en las riadas de Letur y hoy lanza un duro mensaje sobre las ayudas: "Tengo que ser justa"

Hace unas semanas en 'Fin de Semana' contamos la historia de María Dolores Marín, Titi, quien alojó a parte del equipo del programa en su casa cuando fue a cubrir la tragedia. Titi perdió a su hijo Juan, de 32 años, por culpa de las riadas. No obstante, y pese a estar cargada de tristeza, también de esperanza y ganas de justicia, especialmente en todo aquello relacionado con las ayudas.

Ella es de Letur, en Albacete, y ha explicado que ya han abierto una cuenta en el ayuntamiento, donde han ido a parar todas las donaciones.

"Ha habido una donación de 450.000 euros por parte de Amancio Ortega y ha puesto unos requisitos, pero no sabemos qué requisitos. Ese dinero ahora están empezando a repartirlo, pero sin decirnos los requisitos. Yo tan solo sé que para los fallecidos no hay nada de ese dinero, según me han dicho. Y luego Globalcaja ha aportado también una donación de 150.000, tampoco sé los requisitos. Y después, en pequeñas aportaciones, empresas particulares…, pues estimo, no puedo saberlo bien, porque no lo han dicho, pero calculamos todos unos 500.000 y 600.000 euros", ha explicado.

Un dinero, ha asegurado, que es para "reconstruir al pueblo", cuando el pueblo "lo está reconstruyendo el Gobierno y la Confederación Hidrográfica", que ya han aportado tres millones de euros.

EFE Efectivos de rescate operan en la zona afectada por la inundaciones

Pues ese dinero ahora resulta que dicen que es para reconstruir el pueblo. Cuando el pueblo lo está reconstruyendo, el gobierno y la Confederación Hidrográfica, han dado ya tres millones de euros.

Por eso pide en 'Fin de Semana' un gestor que maneje este dinero: "Esto tendrá que tener unos porcentajes: Por fallecido, un porcentaje. Por pérdida de casa, un porcentaje. Por pérdida de enseres, un porcentaje. Por desplazamiento, otro porcentaje. Y por alojamiento, otro porcentaje. Te digo lo de alojamiento, porque resulta que todos los vecinos que han perdido sus casas están en la parte de arriba, en casas de vecinos, de familiares. Entonces, ellos también son damnificados, porque están teniendo unos gastos que el ayuntamiento no les está aportando", ha explicado.

CÁRITAS VALENCIA, VOLCADA EN LA RECONSTRUCCIÓN

Aurora Aranda es presidenta de Cáritas Valencia, que ha recibido un total de 43 millones de euros de particulares para ayudar a las zonas afectadas por la DANA. "Cualquier entidad que estamos trabajando con personas, sabemos que canalizar la solidaridad de la gente y ser capaces de responder de una manera transparente, que el dinero llegue a las familias aceptadas, ya carga las espaldas", ha admitido.

Sin embargo, y pese a ser una gran responsabilidad, "estamos intentando, de una manera organizada, estructurada y coordinada, hacer lo mejor posible para que el dinero pueda llegar en diferentes fases a las familias y a las personas afectadas".

Reproduce el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.