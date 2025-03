Manolo García: "Yo soy del territorio que me ha acogido, que me ha dejado trabajar y que me ha dado vida"

Se crio entre la provincia de Albacete y la urbe de Barcelona. Es una de las voces más importantes del panorama musical español. Se ha zambullido en la música, en la pintura y ahora en la literatura. Manolo García ha respondido a la llamada de Fin de Semana para presentar su libro 'Títere con cabeza' que edita 'Aguilar'.

"Son relatos cortos, escribir algo más largo me ha dado vértigo. En algunos de los relatos de este libro he estado a punto de continuar, de alargar la trama del cuento, pero me ha dado un poco de vértigo y he pensado en recoger velas. Algunos de ellos son reales, hay lo que se llama 'autoficción', está el caso de algún ancestro mío en clave de reflexión y de observación: mirar con el ojo chispeante y decir, qué curioso es el mundo, qué atroz a veces... y qué maravilloso siempre".

Los padres y abuelos de Manolo García son originarios de Férez, un pueblo de la provincia de Albacete: "Me crie a caballo entre Albacete y la gran urbe, Barcelona. Esa mezcla me ha dado más posibilidades, en lo cultural, en mi manera de ver el mundo... si solo hubiese estado en uno de los dos bandos hubiese sido otra persona. La suma de estas dos aportaciones me ha dado una posibilidad maravillosa. El amor a la tierra, a la naturaleza, es algo que me han regalado mis padres y abuelos".

Reconoce García que viaja frecuentemente a la tierra de sus antepasados, donde vivieron y trabajaron y "esa soledad, esas acequias, esos almendros me revitalizan. Me vuelven a dar vida. Es algo misterioso que, en la ciudad, no consigo encontrar. Allí encuentro otras cosas pero la naturaleza no. Sin ella no somos nada" relataba el artista.

Recordaba el artista que, en el barrio en el que vivía en Barcelona, "éramos extremeños, murcianos, andaluces... pero estábamos integradísimos. Yo soy catalán, con mucho orgullo. Soy del territorio que me ha acogido, que me ha dejado trabajar y me ha dado vida. No olvidemos que muchas de esas personas huían del hambre, de condiciones de vida infames... Si un territorio te acoge, te cuida y te da trabajo empiezas a amar ese territorio y te sientes de ese lugar".

Manolo García ha formado parte de grupos musicales como 'Los Burros' y 'El último de la fila' con el que ha protagonizado un auténtico carrerón musical: "Agradezco todos los días cuando despierto la suerte que he tenido en la vida de poder dedicarme a una de mis pasiones que es la música. Ese agradecimiento se convierte en salud: te encuentras bien, estás contento... he llevado la cuestión de la fama con mucho tacto: he puesto siempre los bueyes delante del carro y no al revés" relataba el músico.

Yo soy humo, como todos. Pero quizás alguna canción mía pueda haceros compañía durante mucho tiempo" Manolo García Cantante, pintor y escritor

Compartía Manolo García una anécdota que explica muy bien cómo ha convivido con su compañera profesional, la fama: "Yo nunca salgo en las portadas de mis discos. Hay un dibujo, una fotografía... es una manera de decir: lo importante es lo que hay dentro del disco, no yo. Yo soy humo, como todos. Pero quizás alguna canción mía pueda haceros compañía durante mucho tiempo".

En este recopilatorio de relatos, destacaba la directora del programa uno que dice así:

"Teniendo en cuenta que aunque viviésemos 105 años tan solo estaríamos viviendo 1.260 meses, ¿no consideran ustedes que el trajín al que nos sometemos en este lapso de cuadriculado tiempo es de tontos?"

"Lo pienso firmemente. La vida es eso que pasa. Cada instante pasa. A ciertas edades jóvenes no eren consciente pero entrando en una madurez sabes que queda menos... Estamos sometidos a una cantidad de tonterías y chorradas (...) Y mientras tanto, los campos baldíos" reflexionaba.

