Los jóvenes se sienten más solos que nuestros mayores

Son muchas personas las que, por desgracia, se enfrentan al problema de la soledad. Bien por pánico o por vergüenza, no siempre resulta sencillo salir de la “zona de confort” y abrirse a socializar con los demás. Y si bien pensábamos que las personas mayores eran las más afectadas por este problema, el porcentaje de gente joven que lo sufre es mucho mayor.

Así lo demuestran los resultados obtenidos en la Encuesta Òmnibus que se realizó en junio de 2020 y que puso el foco en la ciudad de Barcelona. En este sentido, es destacable que el 18,7% de la gente mayor de 65 años se sienten solos, mientras que el 26,5% de la gente joven tiene este mismo sentimiento. Para tratar el tema, Marian Rojas ha hablado en 'Fin de Semana' con Cristina, y ha dado las claves para combatir la soledad.

En primer lugar, la psicóloga ha dejado claro que es algo que está más presente que nunca y que, a veces, se corren riesgos innecesarios: “El tema de la soledad es una preocupación enorme hoy en día, te podría contar casos de toda clase y condición que te sorprenderían. Por ejemplo, en Japón hay gente que delinque a propósito porque, como la sensación de la soledad es tan terrible, prefiere estar en la cárcel acompañado que solo en su casa. Haces cosas pequeñas pero ya tienes tu grupo con el que comes, con el que haces cosas en la cárcel. Cuando leí la noticia, me estremeció”.

Marian nos ha contando cuándo se dio cuenta de la importancia de este asunto: “Yo fui consciente de esto hace dos años o dos años y medio en un viaje a Colombia y di una conferencia por la mañana a unos 500 chicos de entre 15 y 25 años,luego a padres y profesores y luego a terapeutas. La gente escribía preguntas en un papel, me las trajeron y en el escenario las fui leyendo y en muchísimas salía “estoy solo”, “me siento solo”... Me llevé los papeles al hotel, por la noche revisé todo y más de la mitad trataban del sentimiento de la soledad”.

Además, el hecho de sentirse solo con la constante evolución de la tecnología es algo que da mucho que pensar a la psicóloga: “Me preocupa tanto porque decir que me siento solo en una sociedad donde estamos más hiperconectados que nunca, da cierta vergüenza. Hasta te sientes un poco culpable. Cuando ya mezclas culpa con soledad, ya es una rampa deslizante hacia la depresión. No hay nadie que haya intentado quitarse la vida en la historia que no se sintiera solo. Por eso, para mí, la soledad es el principal factor de riesgo de las enfermedades mentales”.

De hecho, Marian ha puesto de manifiesto que en distintos países han tomado medidas estrictas para combatir la soledad: “Uno pensaría que, debido a la hiperconectividad, la gente está menos sola. Pero las cifras en gente joven, que son los que están más enganchados, no paran de crecer. Yo he leído cifras terribles durante la pandemia de los jóvenes que han estado enganchados a las pantallas las 24 horas del día. La soledad se ha convertido en un problemón, de hecho hay países donde se han creado Ministerios exclusivos para tratar el tema de la soledad. En Inglaterra es tan terrible que han empezado a ver que es una de las principales causas de enfermedad en los países del primer mundo. Sentirse solo está estigmatizado en una sociedad donde le damos muchísima importancia a la imagen”.

Como antecedente, ha reflejado el ejemplo de la depresión: “Igual que la depresión durante años fue un estigma, ahora pasa con la soledad. Decir que te sientes solo en un mundo donde al alcance de un clic puedes ahcer de todo, parece que el problema lo tienes tú. La redes sociales te dan la sensación de estar acompañado pero es ficticio, es fake. No sabes la cantidad de gente que tiene doble o triple identidad en las redes porque eso les divierte, estar vinculado a un círculo. A la larga crea una sensación de enorme frustración y soledad”.

¿Y cuál es otro factor clave? Esta ha sido su respuesta: “Hay otra cosa que es interesantísima que es el dolor social. Cuando uno se siente excluido, rechazado, solo y no se siente integrado, hay un impacto directo en una zona del cerebro que es la misma que se activa cuando uno tiene una herida física o una fractura. Eso tiene un impacto a nivel físico, y otro factor es que, cuando estás solo, estás en estado de alerta”.