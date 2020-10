Lleva a tu mascota en el taxi, como un señor, y sin suplemento

Seguramente te hayas visto en la tesitura de tener que ir a alguna parte en coche y de que tu mascota o mascotas te acompañasen y no tenías vehículo a tu disposición. Entonces pensaste en ir en taxi pero no podías porque no aceptaban mascotas. Bueno, pues eso ya no va a ser problema.

Te presentamos TaxiGuau, el primer taxi para mascotas en el que tu animal de compañía puede viajar como un señor. Acaba de aterrizar en Coruña pero lleva un tiempo en otros territorios españoles. Y te preguntarás en qué consiste: lo cuenta su responsable, Jaime Alcalá, en Fin de Semana con Cristina.

Alcalá explica que todo surgió “cuando estaba en paro me quedé sin coche, no tenía dinero para arreglarlo y aun así necesitaba viajar con mi mascota. Como me iba a sacar la licencia de taxi decidí juntar ambas cosas y así nace esto”.

Jaime detalla que tienen “todos los permisos legales”, por lo que no hay ningún problema con las autoridades ni la Justicia, de hecho pertenecen a la red nacional de taxi. Eso sí, algún agente les ha parado pero no por problemas sino por sorpresa: “Nos han pedido el stop para poder mirar dentro y asegurarse de que fuera verdad lo que estaban viendo, luego veían el identificativo en el coche y nos decían ‘os he visto en redes sociales’”.

Jaime añade que no cobran suplemento por llevar mascotas y que basta con reservar el coche, no hay trampa ni cartón. En todo caso sí que han llevado animales de lo más variopinto: “Algún hurón, una rata, una paloma… pero normalmente perros y gatos”.

No hay que tener miedo a la suciedad porque limpian siempre tras cada trayecto y dejan pasar un tiempo para que todo esté impoluto.

Son 40 coches y están en 16 ciudades, pero esperan ir a más poco a poco.