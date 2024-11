"¡No se puede llamar al profesor de 'tú'! Es poner al docente al mismo nivel que el alumno. No lo entiendo"

Fin de Semana pone el foco este domingo en la realidad a la que muchos profesores se enfrentan cuando cruzan la puerta del aula. Según el Informe Anual del ANPE, el sindicato de profesores de la Escuela Pública, la situación que atraviesan algunos de estos maestros es ya insostenible.

Para muestra, un botón: el 69% de los profesores solicita ayuda por padecer problemas de ansiedad. El 13,4%, depresión. En el año 2023 se registraron 157 agresiones físicas de alumnos a sus profesores, 19 más que el año anterior. A todo esto se suman insultos, amenazas o falsas acusaciones.

Los más afectados, según este documento, son los profesores de Primaria e Infantil: "Tienen que realizar tareas asistenciales, sin refuerzos, y muchos niños tienen necesidades especiales que a esas edades, en ocasiones, no están diagnosticadas" desgranaba Diego González.

La Escuela de Vida de Fin de Semana ha dedicado su espacio del domingo a hablar de esta realidad. Para la madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, este escenario... ya se veía venir: "El colegio es la continuidad de la casa, donde están los niños. Y hoy los niños no obedecen a sus padres. No respetan a nadie. Los padres son eso, padres, no amigos y no pueden ponerse a su nivel. Veo a niños chiquititos en la calle con sus padres... ¡y estos no tienen autoridad!".

Y la matriarca de Fin de Semana incidía en un aspecto: "No puedes llamar a un profesor de 'tú'. Es una costumbre feísima. Llamar al profesor de 'usted' es una forma de respeto. Esto es poner al profesor al mismo nivel que el alumno. Nunca he entendido esto".

Carmen Candela ponía el foco en la carga de trabajo que muchos docentes se ven obligados a asumir "por el cierre de centros de educación especial. Es una sobrecarga en las aulas para la gente de Primaria e Infantil. Hay niños con otros que tienen problemas especiales. Y ha aumentado mucho la burocracia. Es patético" afirmaba la médico endocrina.

Recordaba el psicólogo de cabecera de Fin de Semana, Pedro Martínez, que dentro el aula el profesor es la máxima autoridad: "Está a la altura de un policía. No es cualquier cosa. Y cualquier atentado contra la autoridad tiene consecuencias. Los profesores están perdiendo mucha autoestima. Y esto hace que se vea inferior a la hora de relacionarse con padres y alumnos, lo que es paradójico".

