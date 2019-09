Las encuestas dan una subida al PSOE y disparan al PP para el 10N: “El excusa de Sánchez no ha calado”

Este domingo se han publicado hasta tres encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre, en las que, mayoritariamente, el PSOE gana algunos escaños tras la repetición electoral y es el Partido Popular el principal beneficiado. La Razón publica un sondeo en el que el 43% de los españoles asegura que es el PSOE el principal responsable de que los ciudadanos vuelvan a las urnas, además de que más del 70% de los encuestados pide cambiar la ley para evitar otro bloqueo.

En el Fin de Semana con Cristina López Schlichting ha analizado estos resultados la subdirectora de La Razón, Pilar Gómez, que afirma que “hay un votante del PSOE hastiado” y que “la excusa de Sánchez para no formar gobierno no ha calado”. Y es que más de un 60% ve muy mal tener que haber vuelto a las urnas. Subraya también ese deseo de los ciudadanos de reformar la ley según el sondeo. “El primer paso sería que hubiera un periodo más marcado, como en los ayuntamientos, en los que si no hubiera acuerdo, que tuviera que gobernar la lista más votada”.