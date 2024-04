José Miguel Gaona analiza la carta desde el perfil psiquiátrico de Pedro Sánchez

Mientras la vida sigue pasando, la de todos, la de los españoles, la de los propios socialistas, las de los miembros de la oposición, la vida de jueces, periodistas -ahora en entredicho por otros periodistas-, Pedro Sánchez sigue reflexionando con su mujer, Begoña Gómez si sigue presidiendo el Gobierno de la nación o lo deja.

Excepto los miembros del Partido Socialista Obrero Español y sus medios de comunicación más afines, la opinión generalizada es que Pedro Sánchez lo único que quiere conseguir con la carta y estos 5 días que se ha tomado de retiro para pensar, es que le digan quédate, no te vayas, eres el mejor y el más grande.

"El presidente tiene que aguantar"

Es "el victimismo y hacer esperar a todo un país cinco días. ¿Cómo es posible que en lugar de hacer una aparición publica diciendo lo que va a hacerm publique una carta? Por su narcisismo y egocentrismo exagerado", explica José Miguel Gaona, médico psiquiatra y colaborador de Fin de Semana.

El doctor Gaona ha repasado con Cristina López Schlichting frase a frase la carta que el miércoles hacía pública Pedro Sánchez, una carta dirigida a todos los españoles y que la publicaba en una red social en la que no están ni la mitad de la población española.

En la misiva, habla de las emociones, "no apela al cerebro inteligente, sino a las emociones, para provocar reacciones como las de las personas que están este sábado en la calle: no dejarle solo, lo está pasando mal", detalla el psiquiatra que deja muy claro que el presidente de una nación no es una persona cualquiera, "es el presidente tiene que aguantar".

A lo largo de los cuatro folios, Sánchez "intenta exponer una supuesta crisis de lealtades, yo me debo a mi familia, ¿ y lo de los 47 millones de españoles queda en segundo lugar? El presidente tiene que ser presidente de todo el mundo y lo que hace es agitar la división y la polarización que hay en la calle y pese a que le pese es presidente de todos, también de los de derechas y ultraderecha", recuerda el doctor.

"Si no estáis conmigo, cuidado"

"Ha cometido un error, porque en el exterior se da por hecho que hay una crisis. Además, cuando se toman decisiones uno se aproxima a un objetivo y lo que él hace es alejarse", subraya José Miguel Gaona que recalca que la intención de Pedro Sánchez pasa por "estar intentando movilizar la calle para hacerse querer y que todo el mundo hable de él. Todo apunta a su egocentrismo, narcisismo que explota en forma de victimismo y, no es víctima de nada".

Concluye el psiquiatra con un temor ante los mensajes que se están lanzando entre sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, desde el mismo Partido Socialista, "se está lanzando un mensaje de si no estáis conmigo, cuidado".