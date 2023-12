Jorge Olcina revela qué tiempo vamos a tener en Nochebuena y Navidad

En una semana estaremos viviendo los días más bonitos del año, la Nochebuena y Navidad, en la que celebramos el nacimiento del Niño Jesús.

Pero no solo vamos a celebrar fiestas en familia, días de reencuentros, también a lo largo de la semana, el próximo viernes 22, entramos en el solsticio de invierno con el día más corto del año que marcará la entrada de la estación invernal.

De hecho, ya se está notando ese frío, aunque ha tardado en llegar. "Hemos tenido un mes de diciembre variado, con lluvias, aunque pocos, fríos, calores. Ahora nos llega el anticiclón que se sitúa encima de la Península y es muy potente. Vamos a tener días heladores, porque estos anticiclones de invierno son engañosos, al mediodía las temperaturas son agradables, pero por la noche se producen descensos bruscos, heladas, escarchas... Es lo que nos espera a lo largo de toda la semana próxima", resume el pronóstico para los próximos días, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, en Fin de Semana.

Vamos a tener un frío seco, "no es una ola de frío, no es una masa que deje nevadas, apenas a nevado y no tenemos buenas noticia en este sentido, donde haya caído nieve se podrá aguantar, pero no va a haber nieve ni lluvia. Lo que hemos registrado esta pasada madrugada y mañana domingo, tiempo frío y seco, frío nocturno y poco movimiento".

¿Cómo va a ser la Navidad?

La gran pregunta para el experto del Clima es ¿qué va a pasar en Nochebuena y Navidad? Escucha aquí el pronóstico de Olcina.

"Va a ser del mismo tipo que este fin de semana, es decir, muy anticiclónica, muy estable, con heladas nocturnas, escarcha, nieblas en valles del interior, poco más. No unas Navidades blancas, de nieve; esta Navidad de 2023, va a ser tranquila, fría, sobre todo en las horas nocturnas, pero con poco movimiento atmosférico".

"En Canarias va a estar con los alisios tan maravillosos en esta época del año, por eso es temporada alta para el turismo. Solo entre el jueves y el sábado alguna borrasca que rozará el Cantábrico, que puede ser de nieve en el Pirineo, pero poco más".

Treinta grados en diciembre

¿Cómo se analiza los 30 º en pleno mes de diciembre que se han registrado en lugares como Málaga? "Es el contexto de calentamiento en todo el planeta que se manifiesta en forma de eventos anómalos. Vamos batiendo récords mes sí y mes también, sobre todo de calor o de lluvia o de viento. Registramos en diciembre, que es muy anómalo, temperaturas de 30 º, nos llegó de África una masa de aire sahariano que no es habitual en estos meses del año, no teníamos antecedentes, vamos a saltos bruscos en el cambio del tiempo.

"Las atmósferas que se van calentando mueven las masas de aire con mucha más rapidez, con mucha más energía y eso provoca cambios de tiempo bruscos, pasamos del calor al frío, de la sequedad más absoluta al chaparrón más intenso. Es lo que tiene este proceso. Estamos en los inicios del mismo y tenemos que ir acostumbrándonos a este clima que se está configurando, más alterado de lo que hasta ahora hemos disfrutado", advierte Jorge Olcina.

Para los meteoro sensibles estos cambios son muy perjudiciales para sus huesos, en la piel, en los ojos, en los oídos notan todos estos cambios" porque no les da tiempo a "aclimatarse".

Ya hablaremos de Fin de Año y Reyes, concluye el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.