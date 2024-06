Hernán Zin, reportero de guerra: "A la guerra entre Rusia y Ucrania le quedan, mínimo, diez años"

“La guerra es una experiencia tan sobrecogedora para los sentidos, las emociones y el espíritu...que resulta imposible de procesar en toda su magnitud. Una horas en un conflicto armado pueden superar en intensidad a vidas enteras”. Unas horas en una guerra pueden cambiar la vida de una persona para siempre. También para los que las documentan.

Es el caso de Hernán Zin, productor, director, documentalista y reportero de guerra desde hace 22 años. Miles de horas dedicado a ello. A su paso por Fin de Semana, el italo-argentino explicaba que ha regresado a Gaza en varias ocasiones desde que la pisara por primera vez en el año 2006: "En la guerra existe un sentido de la proporción que nunca debemos perder de vista. He trabajado durante 22 años para las víctimas, del ISIS, ahora de Israel, y siempre tenemos que estar del lado del débil. Ese es el que mueve nuestros corazones y el mueve el derecho internacional humanitario". Explicaba el director de cintas como 'Morir para contar' el recuerdo que guarda de Gaza: "Es el mayor campo de concentración del mundo, he vivido mucho tiempo allí. Hamás surgió después (...) entendamos el conflicto. Si somos gente de derecho y de bien apliquemos una fórmula equitativa esté Hamás o no a la gente que vive allí".

Recordaba Zin que en 1994 viajó hasta Calcuta donde trabajó con la madre Teresa: "Eso cambió mi vida. Me marcó muchísimo (...) decidí dedicar mi vida a las personas más olvidadas. Y siempre digo que Gaza es Calcuta bajo las bombas. La mayor pobreza que he visto, salvando Somalia con la hambruna de 2012. Cuando entré por primera vez a Gaza en 2006 y vi gente comiendo de la basura bajo las bombas pensé que aquello era como la Calcuta de la madre Teresa pero con bombas. Un lugar sin futuro, desolador, a 50 kilómetros de Jerusalén... que es Europa".

En su último libro, 'Lecciones de una vida en guerra', que publica 'Plaza&Janés', Zin repasa numerosos conflictos que este reportero ha cubierto. Como la guerra entre Rusia y Ucrania, "una guerra estancada, de trincheras" que, en opinión del reportero, no tiene visos de terminar pronto: "Putin antepone su carrera política a la vida de cientos de miles de personas (...) seguiremos hasta que este señor se muera y quizá alguien reclame la tierra. La gran paradoja es que la cultura rusa empieza en Kiev, no en Moscú. No hay excusa para invadir otro territorio y matar a tanta gente. Esto va para otros diez años mínimo".

