Girauta (Cs): “No recibimos órdenes de París para pactar o no con Vox”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha explicado en ‘Fin de Semana COPE’ de Cristina López Schlichting que se trata de una “chorrada conspirativa”. “No recibimos órdenes de nadie”, ha dicho.

Según Girauta, “en una familia política no se conocen todas las particularidades de tal partido de tal país. Que nuestro homólogo liberal en Bélgica, haya tenido que gobernar con los separatistas flamencos, que están ‘chalados’, pues no nos gusta nada. No tenemos que recurrir a nada así”.

“Hay ciertas distancias y puede haber diferente opiniones, pero no recibimos órdenes de París”, ha aseverado el portavoz.