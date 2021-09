Gaona: “Le dije a una locutora radical que yo no escribo para ultra feministas sino para mujeres”

Sobran las presentaciones para él: habitual de la sección de sucesos de Nacho Abad, tertuliano de la tertulia de chicos y famoso y reputado psiquiatra forense. José Miguel Gaona es uno más de la familia de Fin de Semana con Cristina y, como tal viene, a ‘amigos del programa’, hoy con libro bajo el brazo, ‘Poderosa autoestima’.

Gaona asegura que en este programa es donde más a gusto se encuentra: “Siempre que he estado aquí he tenido absoluta libertad de expresión, nunca se me ha dicho ‘pero qué has dicho’, siempre he dicho lo que he creído oportuno y jamás he recibido reproche alguno”.

Como científico, José Miguel asegura que su lema, ‘aprende a dudar de la duda’, es porque “creo que cualquier cosa que pueda suceder en esta tierra, puede ser candidata al estudio científico".

Gaona ha hecho un amplísimo repaso de vivencias que ha tenido con personas que le han contado muchas, muchas experiencias. El psiquiatra forense además explica por qué se ha especializado tanto en la muerte: “Me hace ver la poca importancia o la mucha importancia que tienen muchas cosas. Y no soy el único. Saber que estamos cerca de ella te da muchísima energía".

Entre otros temas también ha hablado de la autoestima, tema central de su libro: "Las personas egocéntricas son tremendamente inseguras. Los jóvenes hoy en día son inseguros por resilencia, en ocasiones hemos hecho la vida muy fácil a estos jóvenes, les hemos evitado muchos problemas y no han madurado".

Y no rehúye hablar del feminismo actual, que él no comparte: “Fui a una entrevista de radio y la locutora, muy incisiva, me decía ‘¡¿por qué en la página 56 dice usted esto?!, ¡va a molestar a las feministas!’, y yo le respondí ‘yo escribo para las mujeres, no para las feministas ni ultra feministas'", zanja.