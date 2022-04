Enrique, el astrónomo ciego: “Como no veo no me distraigo de tonterías, me entero de todo”

Ya sabéis lo mucho que nos gusta romper esquemas en Fin de Semana. Buscar lo distinto, lo que se sale de lo normal y cuestiona hasta los mismos cimientos de lo que creemos. Y lo que os voy a contar hoy no es para menos: ¿te imaginas que tu trabajo es observar el cielo, estudiar los astros, y eres… ciego? No es un chiste ni mucho menos. Es la historia de Enrique Pérez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (AII-CSIC) y su trabajo es ser astrónomo: “Ser ciego puede hipotecar tu vida pero lo afronté. De pequeño me dijeron que tenía retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que afecta a la retina y puede causar la pérdida total de la visión No sabía si iba a quedarme ciego, era una posibilidad. En todo caso dejar de estudiar lo que me apasionaba era absurdo, así que seguí adelante”.

Para sorpresa de propios y extraños, Enrique asegura que estudiar el universo “en realidad no depende de la vista. Los astrofísicos estudiamos el universo no solo con la observación, hoy en día quien observa el universo son los instrumentos, no los ojos. Se observa con ondas de infrarrojos, que son invisibles. De todas formas antes de quedarme ciego pude ver y saber cómo es una galaxia”.

Pérez Montero tiene una ayuda inestimable como es su perro: “Roco es muy importante para mí, fui a EE.UU. a entrenarme con él y nuestra afinidad es enorme”, termina.