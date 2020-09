Emilio Gª de la Torre, médico: “Poder ver a mi mujer tumbada a mi lado en la UCI me reconfortaba”

Emilio García de la Torre lleva 45 años de profesión y casi los mismos casado con su mujer, un cariño que se mantiene intacto como así se lo ha reconocido a Cristina en Fin de Semana: “No puedo estar lejos de lla. Cuando ambos estábamos ingresados por coronavirus, para mí era absolutamente reconfortante poder verla a tres metros de mí en otra cama y ver que estaba bien. Todos los días preguntaba a la enfermera ‘¿cómo está mi mujer?’, porque para mí era lo más importante”.

Sobre su estado actual, Emilio reconoce encontrarse “relativamente bien pero sin entrar en detalles”, aunque luego no puede evitarlo y relata que “mi mujer y yo nos hemos quedado sin fuerzas, con muchos problemillas que se van solucionando poco a poco. Intención de morirme, ninguna, aunque esta enfermedad me generó mucha angustia, en alguna vez pensé que sería la última vez que respiraba. Empecé a ahogarme y la única solución tuve que ingresar hasta que pasé a la UCI y estuve 9 días. Pensé muchas veces que iba a morir. Por eso intentaba rezar, soy cristiano, pero no lo lograba”.

Lo cierto es que, aunque ahora estén bien, los médicos temieron por sus vidas, tanto que “estuvimos críticos e incluso avisaron a nuestra hija para que estuviera preparada. Se infectó también pero no grave".

Por desgracia la covid le ha dejado secuelas en el cuerpo: "Me han quedado secuelas en los pies que poco a poco van desapareciendo. Además el pelo se me va cayendo y tengo manchas en la piel. Todo problemas menores pero incómodos".

Sobre la situación de cara al año que viene, el médico reconoce que "el verano que viene posiblemente estemos con mascarilla, pero una vez que haya vacuna ya es mucho más fácil y menos problemática hacerla para la covid20. Solo tienen que cambiarla un poco".

Por último se ha mostrado absolutamente indignado con la mentira del Gobierno sobre el comité de expertos que jamás existió: “Es algo que no entiendo, es absurdo e increíble, una auténtica aberración”.