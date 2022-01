La dueña del Sol que no se rinde nunca: “Quiero devolver a la gente lo que es suyo”

A lo mejor recuerdas una película de animación del año 1991 (no ha llovido nada desde entonces). Se llamaba ‘En busca del rey del sol’, y tú dirás “bueno, es una película al fin y al cabo, obviamente el sol no tiene rey”.

Pues imagínate la sorpresa cuando sepas que el sol no no tiene rey pero sí… dueña. Como lo lees. Resulta que nuestro astro esencial para la vida humana tiene propietaria. Se llama María Ángeles Durán y lo compró. Nuestra protagonista no es ninguna indocumentada ya que tiene estudios en Psicología, Enfermería, Criminología y Derecho. Actualmente trabaja como perito judicial y cuenta en Fin de Semana con Cristina cómo consiguió adueñase del Sol: “Tengo una escritura ante notario que lo acredita. Aproveché un vacío legal de la legislación de la ONU que dice que ningún país o nación se puede hacer con la propiedad de planetas o estrellas pero nada dice de que lo haga una persona de a pie. Viendo ese vacío y que otra planeta se hizo con la Luna y el resto de los planetas, que es Dennis Hopper, y lo hizo en un registro en San Francisco. Me chocó lo que hizo, miré lo que decían las leyes y el vacío legal, lo que decía el Derecho Romano y el Código Civil. Presenté el escrito, lo dije a un notario y me dijo que adelante porque se podía hacer. Hice una escritura por usucapión, el uso y la tenencia de un bien”.

“Es verdad que no vivo en el Sol, pero lo he usado todos los días de mi vida hasta hoy y lo sigo usando”, detalla María Ángeles, “por lo que puedo usarlo en usucapión. Son 20 años presentes y 30 ausentes. Y además nadie puede disputármelo, bastaba con ser la primera, nadie más lo hizo pero cualquiera pudo haberlo hecho, como hizo Dennis Hopper. Si este señor lo ha podido hacer, ¿por qué una española no puede?”

En cuanto a su utilidad, la dueña del astro rey explica que objetivo: “Tenemos las empresas que producen electricidad con la energía solar y se están beneficiando injustamente de esto ya que no son propietarios. Y encima aquellos que ponen paneles solares para evitar pagar esos dinerales de las compañías, el Gobierno las obliga a pagar un canon por meter los paneles solares y, además, tener que pagar a las eléctricas, cuando no es así. Yo quiero que estas compañías que abusan y cobran por algo que no es suyo paguen un canon y este dinero se distribuya en el resto de la población: educación, justicia, enseñanza, medicina, etc.”.

Durán intento, además, vender el Sol por parcelas en eBay: “Lo hice a través de ellos y me cerraron la cuenta porque decían que el bien no era una propiedad tangible, que no se veía y no es cierto. Una propiedad tangible se ve, se nota y se toca, pero ellos venden hechizos, que no se ve”.

“Yo lo que quiero hacer es sentar un precedente y romper un molde”, asegura, “quería demostrar que si tú te empeñas te costará tiempo y esfuerzo, pero al final lo lograrás, y yo soy así. Quiero conseguir que esta injusticia de que esa gente que se aprovecha de los demás, que se llena los bolsillos a sabiendas de lo que está haciendo, ni es legal ni lícito, y además con el beneplácito de los gobernantes. Pues decirles ‘parad, esto no es así, pertenece a la gente, y por tanto se devuelve’”.

Pero claro, esto también tiene sus desventajas y ella se ha enfrentado a una: “Un vecino de Ribeira ha desistido de emprender acciones judiciales contra mí porque su denuncia no tenía base. Si tú compras un coche muy potente y vas a 250 Km/h en un tramo de 50Km/h y te pegas un golpe, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya, del fabricante o de quien ha hecho la carretera?”

Para terminar, relata que los que la conoce bien siempre dicen que está haciendo “cosas nuevas e innovando y rompiendo moldes y sentando precedentes”: “Ángeles Durán no solo se ha hecho con el Sol, lucho por otras causas e injusticias diarias y que mucha gente no las ve o no saben qué hacer. Yo no tengo miedo a nada y respeto a todo”.