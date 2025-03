Una diputada en las Cortes Valencianas con Síndrome de Down: "Si yo he llegado a donde estoy, ¿por qué ellos no?"

Esta semana se ha celebrado el Día del Síndrome de Down. Se calcula que en nuestro país hay 35.000 personas con este síndrome. Y cada vez son más las que muestran sus capacidades en público. Por ejemplo, ejerciendo de diputada en las cortes valencianas. Es el caso de Mar Galcerán, diputada del PP en las cortes valencianas.

Esta valenciana de 47 años es la mayor de tres hermanos, tía de cinco sobrinos "a los que quiero con locura" e hija de un economista y una maestra. Asegura que no habría llegado tan lejos de no ser por ellos: "Es un honor tener esta familia. Es mi pilar fundamental. Han hecho que sea lo que soy hoy día".

Mar tiene claro qué diría a los padres de un chaval diagnosticado con Síndrome de Down: "Que luchen por sus hijos. Que les dejen equivocarse. Que les den apoyo para que sean lo más independientes y autónomas posibles. Que se puede salir adelante. Que crean en ellos y en sus capacidades" aseveraba rotunda.

No todo ha sido sencillo en la trayectoria de la política que, cuando estudiaba FP de Hostelería y Turismo, se topó con una dura realidad: "La falta de tener un grupo de amigos. Las personas con Síndrome de Down tenemos la dificultad de hacer amigos en la etapa de formación. Me trataban diferente. No se daban cuenta de que soy una persona igual que todas y que a mí me gusta hacer la mismas cosas que a personas de mi edad. Sufrí discriminación".

"¿Qué es ser muy inteligente? Defínelo" subrayaba: "Somos personas como cualquier otra, que queremos disfrutar de la vida. Ser inteligente o no no es lo primordial. Es tener los apoyos necesarios y tener una vida lo más normalizada posible" insistía.

Hoy, Mar vive en casa de sus padres aunque recalca que es absolutamente independiente: "Entro y salgo, no tengo ningún trato especial. Me han educado en la mayor normalidad. He recibido la misma educación que mis hermanos pero he trabajado más que ellos".

Mar Galcerán

El aterrizaje de Mar en la política fue a través de su movimiento asociativo: "Me di cuenta de que a través de las leyes se podía contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down. En esa época tuve la oportunidad de trabajar en Presidencia de la Generalitat con políticos que gobernaban en la comunidad. Y en esa época se hicieron las primeras oposiciones adaptadas a personas con discapacidad intelectual". En ese tiempo, Mar se afilió a las Nuevas Generaciones del PP. Había comenzado su carrera política.

Mar es un auténtico chorro de optimismo y terminaba su intervención en Fin de Semana lanzando un mensaje a todas las personas que nacen con este Síndrome: "Que se apoyen en las personas que están en su vida. Que crean en ellos y en sus posibilidades. Si yo he llegado a dónde estoy, en un escaño en las Cortes valencianas... ¿por qué ellos no?".

