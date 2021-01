ctv-akn-pilar-daPilar ha tenido la casa okupada: "Que nadie lo dude, la Ley ahora protemian-ex-okupada-su-casa

Hoy Pilar cuenta en Fin de Semana el estado en el que se ha encontrado su casa después de que los okupados la hayan destrozado. Esta semana ha habido un pequeño detalle en la ley que desprotege más al dueño del domicilio.

Pilar Damián es enfermera y nos ha contado lo siguiente: “En mi caso me ha llevado ocho meses recuperar la vivienda, con la suerte de mi abogado está muy concienciado con este tema. La casa está destrozada, triturada, se han llevado todo. No queda ni un mueble, ni un electrodoméstico que esté funcionando. Aparte de estas humedades creadas que no sé cómo las han hecho, hasta ahora nadie sabe cómo se ha creado el moho. Esto ha estado cerrado a cal y canto, esto ha sido intencionado. Había viviendo cinco o seis personas, que tengo que decir que había tres adultos, que ninguno trabajaba y que estaban cobrando beneficios sociales muy elevados”.

Lo impresionante es que esto pasó mientras estábamos confinados. “Yo soy matrona, y tardo mucho en poderme desplazar, pero estaba ayudando en esto”. Hay que decir que los desperfectos no los pagan ellos, “se van campantes, nadie sabe dónde están, están animando a la okupación y negando que existe” comenta la enfermera. “Nos quitan nuestro futuro, nuestra salud y nuestra paz”.