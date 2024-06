Cristina, impactada al conocer la edad de iniciación sexual en nuestro país: "¡Que me desmayo!"

El verano es la estación del amor, dicen muchos. El mes en que muchos conocen y viven su primer amor. En el último domingo del mes de junio, la Escuela de Padres, integrada por Ingeborg Schlichting, Carmen Candela y Pedro Martínez, ha abordado el mundo de los primeros amores. Y el inicio de las relaciones sexuales en nuestro país.

La doctora Carmen Candela, madre de seis hijos, compartía cómo cada verano se enamoraba de una persona diferente: "Septiembre era trágico. Me lo pasaba llorando, añorando el verano" explicaba divertida.

La madre de Cristina, que acaba de publicar con Harper Collins 'Así encontré la felicidad' desvelaba, para sorpresa de su hija, que durante su adolescencia tuvo un novio: "Conocí a un muchacho con quince años. Enamoramientos propios de aquellos años. Lo que pasa es que el verano en Alemania no incita a tanto amorío".

También Cristina sorprendía a su señora madre al reconocer que, durante unas vacaciones a sus once años, tuvo un flechazo con un vecino del que daba hasta su nombre, Miguel Ángel: "No me hizo ni caso. Se me paralizaba el corazón. Me entraba un sudor por todo el cuerpo... pero nunca supo que yo estaba totalmente colada".

La madre de Cristina aprovechaba para mostrar su preocupación por el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales: "Esto lleva a tomar anticonceptivos y lleva a abortos y otros problemas. Una cosa es tener novio y otra iniciar relaciones sexuales". Y el psicólogo de cabecera de Fin de Semana ofrecía un sorprendente dato: "Sobre iniciación sexual hablamos muchas veces de nueve o diez años. Si vamos a una media iríamos a los doce o trece años. Ahora tenemos datos serios". Algo que impactaba enormemente a la directora del programa que afirmaba: "Me estáis dejando... que me desmayo".

