Carmen Lomana responde claro a las palabras de Enrique Ponce sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel: “No digas eso”

La socialité Carmen Lomana respondía claro este sábado en Fin de Semana a las palabras de Enrique Ponce sobre la relación que mantiene su ex, la modelo Paloma Cuevas, con el cantante mexicano Luis Miguel. Y es que la colaboradora de COPE ha mencionado alguna vez la buena relación que mantiene con Cuevas y no ha dudado en replicar al torero, que esta semana ha decidido romper su silencio tras meses de rumores sobre su ex.

Y es que toda esta polémica ha sido uno de los temas centrales de la sección de prensa social del programa, como introducía la directora, Cristina López Schlichting. “Vamos a ver qué ha pasado con Enrique Ponce, que ha hablado de la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel”, comenzaba. Así, el equipo de Fin de Semana explicaba que el diestro aseguraba en los últimos días que “esto le suena a despecho, no lo ha querido decir delante de las cámaras, pero sí cuando pensaba que no le estaban grabando”.