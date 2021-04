Carmen Lomana, alto y claro sobre las polémica de Tamara Falcó y las vacunas: “Estamos en un estado policial”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, reaccionaba alto y claro a la polémica generada esta semana tras las palabras de Tamara Falcó sobre las vacunas, y concretamente sobre Astrazeneca, en la tertulia de 'El Hormiguero'. La hija de Isabel Preysler respondía al resto de tertulianos y a Pablo Motos mostrando su rechazo a que, cuando le toque su turno de vacunación, le inoculen una dosis de la vacuna británica, en lugar de otras como Pfizer.

“Quiero poder elegir”, declaraba rotunda Falcó en Antena 3. “Pero igual no vas a poder”, le explicaba la periodista Cristina Pardo. “¿Si te dicen que te van a poner Astrazeneca?”, preguntaba Motos, y la respuesta no dejaba indiferente a nadie: “Diría: ciao Pescao. Es que no quiero que me vacunen con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna es súper segura, y por ahora Pfizer es la única que está dando buenos resultados, es mi libertad”.