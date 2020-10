Aprovecha la incertidumbre y convierte el miedo en tu mayor aliado

«Vivir en la Incertidumbre positiva es eliminar el miedo y abrazar la inseguridad, el caos y el cambio para fluir en ellos y con ellos. Es escoger tu opción con libertad, calma y atención plena, actuar, crear, confiar, disfrutar y prosperar. Es tenerlo todo.»

Andrés Pascual es escritor, conferenciante y creador de contenido emocional para empresas y autor de “Incertidumbre Positiva”, de la editorial Espasa. Es un libro muy adecuado para los tiempos actuales. Frenar la incertidumbre para vivir en paz y con seguridad. El secreto del libro está en su sencillez. No asistimos a un manual de supervivencia, sino a cómodos pasos que, poco a poco, nos van a ir sacando el miedo que nos producen las circunstancias cotidianas.

EL MIEDO A LA PÉRDIDA, EL MÁS COMÚN

“Lo que ocurre es que llevamos muchos siglos pensando que vivir con la incertidumbre es lo normal. Le he puesto un apellido para verlo con otra perspectiva. Es algo natural de nuestra existencia. Nos procura oportunidades y nos prepara para el éxito” claro que tiene que estar bien enfocado. Hablar de incertidumbre es hablar de miedo, “donde todos son el mismo: el miedo a la pérdida. Se resume con una sola frase: para tener agua, hay que dejarla correr” ha dicho Andrés Pascual. “Parte del miedo a la incertidumbre es que nos lleva a pensar que, si nos enfrentamos al miedo, toda nuestra vida se va a venir abajo, pero lo hacemos con unos ojos de color, dejando de lado los grises, seremos capaces de seguir adelante”.

Hay un tema de edad que no se aplica en todos los casos: “Cuando eres más joven, vives la vida con más desparpajo. Hay una palabra que se llama entusiasmo. Hay que saber sacar lo positivo de cada instante” dice el experto. “No hay que esperar soluciones que vengan de fuera, sino encontrar nosotros la solución. Así que tenemos que conocer nuestros puntos flacos, porque hay que saber combatirnos. Por eso propongo un test que nos va a descubrir nuestra tolerancia a la incertidumbre, y esto va a hacer que seamos capaces de llevarnos la porción más grande de la tarta. No debemos bloquearnos, sino que tenemos que crear nuestro futuro” recomienda el autor de la Incertidumbre Positiva.

El camino del éxito, según Andrés Pascual, pasa por la batalla cotidiana “y destruir nuestras certezas que nos roban la libertad, para marcar nuestro propio camino”.