Alberto Morell, farmacéutico: “Para cada problema, su medicamento, tomarse cualquiera puede ser peor"

Casi nadie puede decir que jamás se haya tomado un medicamento sin prescripción médica o sin consultar con un especialista. Imagina si, además, estamos en situación de aislamiento social sin poder salir de casa ni visitar al médico de cabecera. La automedicación ya venía siendo un problema antes de esta crisis y lo es aún más ahora porque, durante la cuarentena, aumentó un 25 %.

Alberto Morell es jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de La Princesa de Madrid, quien ha reconocido que “el aislamiento ha influido mucho en el miedo a ir al médico por si nos contagiábamos, la gente se ha alejado de los servicios sanitarios”.

Morell ha explicado que “hay riesgos de todo tipo” al ingerir fármacos sin prescripción médica: “Cada vez tenemos fármacos más potentes capaces de modificar nuestras funciones en la vida cotidiana y, si se toman de forma inadecuada, pueden alterar todo tipo de funciones. Normalmente los primeros síntomas son en el sistema nervioso, vómitos, erupciones en la piel, jaquecas… pero pueden ser más silenciosos como alteraciones en la función renal o el hígado, órganos muy sensibles a esos productos”.

La automedicación provoca adicción, algo que durante el confinamiento puede haber aumentado: “Hemos vivido unos siglos en los que apenas había herramientas terapéuticas, y de repente ha habido una explosión y confiamos en que los medicamentos nos ayuden a vivir mejor, pero esto solo se produce cuando se usan de la forma adecuada y en el paciente adecuado. Esa falsa confianza nos lleva a pensar que cualquier medicamento nos va a servir para todo, y eso no es cierto. Para cada problema, su medicamento y no otro, que puede dar más síntomas y agravar el problema”.

Sobre los medicamentos de venta libre, Morell detalla que “tenemos que tener en cuenta y que en la sociedad nos está faltando: la responsabilidad de tomar decisiones en nuestra salud y asumirlas. Son muy útiles para todos porque permiten que, ante síntomas menores, tengamos una solución rápida sin consumir recursos sanitarios y casi sin coste. Pero a la vez están pensados para síntomas menores y de duración corta. Si esto no sucede es entonces cuando hay que ir al médico porque puede ser muchas cosas, no solo una infección. Si la respuesta habitual del fármaco que conocemos no es la esperada, hay que alarmarse rápidamente, no esperarse unos meses y ver si se me pasa”.

En cuanto a la telemedicina, Alberto reconoce que “no es la mejor forma pero es la forma que se ha podido hacer”. “El volver a trabajar con contacto personal es muy importante”, explica: “La telemedicina forma parte de la medicina, no es una alternativa, es una herramienta adicional. Podemos y debemos integrarla, y debemos mejorar la forma en que la estamos utilizando y debemos incorporarla a nuestra vía de tratamiento, y el tratamiento básico de nuestros pacientes no es el medicamento ni el diagnóstico, es la relación entre médico y el paciente, y conociendo al paciente y su proceso podremos poner las medidas oportunas. Este conocimiento se basa en una relación que al principio tiene que ser personal, posteriormente no porque podemos no hacerle venir si no es necesario o pueda tener un asistente sanitaria, pero no suple una a la otra, es una herramienta sanitaria que nos va a venir muy bien si volvemos a problemas como hemos tenido, pero bien usada mejorará la asistencia porque aumentará la calidad del proceso en situaciones que antes no estaba”. “No es vamos a cambiar los hospitales y hacerlos todos virtuales, sino vamos a integrar este sistema en nuestra asistencia para pacientes que ya conocemos y que hacemos seguimiento”, ha añadido.

“El diagnóstico muchas veces no es lo complicado sino la medicina personalizada, individualizar el tratamiento concreto al paciente concreto, percibir por ejemplo si el paciente va a seguir o no las indicaciones, eso es la base del éxito del tratamiento: que tengas claro que el paciente ha entendido las instrucciones y que va a hacerlo porque está convencido de que está bien”, destaca.

Sobre un posible regreso al confinamiento y que regrese la automedicación, el jefe de servicio de jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria ha tranquilizado: “Si volvemos a estar en casa tenemos que tener actividad, planificar actividades, tener una rutina que nos obligue a hacer cosas continuamente, no entrar en la desgana, cambiar la preocupación por la ocupación. Es cierto que las situaciones son muy complejas, hay gente sola en casa y las noticias son abrumadoras, el medio y la depresión son el pan nuestro de cada día. Programar cosas, quedar con gente aunque sea virtualmente para ponernos al día nos va a ayudar, si tenemos problemas pedir ayuda, existen programas y aplicaciones para ayudarnos a relajarnos. Ser capaces de centrarnos en lo que tenemos que hacer y no en lo mal que lo pasamos continuamente. No hay medicación específica para algo así ni es solución”, ha finalizado.