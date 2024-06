Un abogado aporta las claves del proceso judicial de Begoña Gómez: "Desconcertante"

La última semana del mes de mayo ha venido marcada, una vez más, por la política. Este jueves la ley de amnistía era aprobada en el Congreso de forma definitiva y entrara en vigor una vez sea publicada en el BOE. Un paso que llega en medio de nuevas informaciones que se han publicado sobre negocios de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Esta semana hemos conocido que está investigada por el juez Peinado, en el procedimiento que trata de esclarecer la supuesta comisión de delitos por parte de Gómez de tráfico de influencia en negocios y corrupción en los negocios. ¿Qué puede implicar todo esto para la mujer de Pedro Sánchez?: "El procedimiento estaba declarado secreto y no se deberían haber conocido los pormenores que rodeaban la causa. De todas formas, tampoco el proceso penal ofrece más alternativas. La condición de investigado en el proceso penal es la natural. No hay otras posibilidades. Desde ese punto de vista no hay ninguna irregularidad de naturaleza técnica".

Emilio Cortés es abogado penalista y explicaba en los microfonos de Fin de Semana que "en una fase tan incipiente del proceso penal lo que tiene protagonismo son los hechos. Lo que se están investigando son unos hechos, si bien es cierto que su posible encallisamiento en el código penal dirige algo la investigación". Tras conocer esta semana que Gómez está siendo investigada por dos delitos de corrupción, tráfico de influencias y corrupción en los negocio, recordaba el catedrático de derecho penal que el delito de tráfico de influencias solo lo pueden cometer autoridades o funcionarios y la corrupción entre particulares lo cometen personas que no son ni una cosa ni otra: "Parece que se está dando al enfoque de esta investigación una naturaleza híbrida: Por una parte se investigan unos delitos que son privativos del ámbito de la administración pública, y por otra se está abriendo la posibilidad de corrupción al entender que puede haber corrupción privada".

Sobre las informaciones publicadas por algunos medios según las cuales Begoña Gómez se habría apropiado sin autorización de una aplicación que habían creado Telefóinica, Google e Indra de forma gratuita para una cátedra de la Universidad Complutense: "Sinceramente Cristina... me cuesta trabajo pensar que pueda ser así. Habrá que ver de forma pormenorizada en qué términos se permitió el uso de ese programa y, una vez se analice, llegar a la determinación o no de la concurrencia de indicios delictivos. El problema es que la información está mutilada. No tenemos acceso a la causa porque no somos parte. Pero me parece lejano a la tipicidad del Cógido Penal que una conducta así pueda ser considerada delictiva. Habrá que ver cómo avanza la investigación".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado