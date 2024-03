Xavi Hernández vuelve a cargar contra los periodistas tras el pase a cuartos del Barcelona

Tras la victoria del Barcelona frente al Nápoles (3-1) y la clasificación cuatro años después para los cuartos de final de la Champions League, Xavi Hernández se ha encargado de pasar facturas a los medios de comunicación por las críticas que ha sufrido su equipo durante las últimas temporadas, sobre todo en el momento de competir en Europa.

El técnico culé ha asegurado que "se presiona demasiado" a sus jugadores y a su forma de trabajar y de jugar al fútbol. Xavi ha confirmado que la sensación que tenían desde su cuerpo técnico era de "ultimátum", de "cara o cruz" y que trabajar bajo estas condiciones no beneficia ni a al club ni a la plantilla. "A mis jugadores les he dicho qué tranquilos, que hoy no se va a morir nadie... Ha habido mucha crítica injusta, incluso se llegó a decir que el Barcelona era el bufón de la Champions", añadió el entrenador.

Aparte de cargar contra los medios de comunicación, Xavi Hernández se ha mostrado muy satisfecho con la clasificación de su equipo y ha asegurado que es una victoria muy merecida. Además, el entrenador del Barcelona también ha alagado la actitud de sus jugadores tras el anuncio de que abandonará el club a final de temporada: "Ya dije que los jugadores darían un paso adelante con mi decisión a final de temporada y así ha sido, en cuartos de la Champions después de 4 años, entre los ocho mejores de Europa y es momento para disfrutar. La gente no me creía; que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas de manera injusta".