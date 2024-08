El 'vacile' del boxeador Enmanuel Reyes Pla por su parecido a un futbolista 'top' mundial: "Ya quisiera... él"

Enmanuel Reyes Plá nos ha vuelto a dejar claro en la Cadena COPE que, durante los Juegos Olímpicos de París, sigue siendo uno de los deportistas más carismáticos de la delegación española.

Este jueves fue protagonista de El Partidazo de COPE, que se desplazó hasta la 'Casa España' en París para celebrar las nuevas medallas de para nuestro país en este jueves tan especial. España suma ya cuatro metales, sin contar con el del boxeador, que ha asegurado el bronce con su pase a semifinales, pero puede ganar un oro o una plata: "Iré a por el oro, por todos ustedes", brindó en la entrevista que mantuvo con Joseba Larrañaga.

La primera medalla para el boxeo en 24 años

España lleva más de dos décadas sin sumar una medalla olímpica en boxeo. Enmanuel Reyes Plá cree que el boxeo va a ser una de las grandes alegrías para los españoles en París: "Creo que estas olimpiadas están hechas para el boxeo español, por ser la sede Roland Garros y por todo lo que han hecho los españoles en esa arena", en alusión a los múltiples éxitos en el tenis, como los 14 Roland Garros conseguidos por Rafa Nadal.

"Espero que pongan una foto del boxeo español en Roland Garros ahí, aunque sea jugando al tenis", bromeó.

Enmanuel Reyes Pla celebra la victoria en su combate de cuartos de finalCORDON PRESS

El púgil español se quedó con la espina de lograr medalla en Tokio. Cuando logró avanzar a cuartos de final tras derrotar por KO al entonces subcampeón olímpico, Vassiyv Levit, ya dejó algunas frases que aún se recuerdan con cariño en el estudio de la Cadena COPE montado en el IBC de la capital francesa.

Tras terminar aquel combate, Reyes Pla afirmó en el micrófono de COPE, en tono irónico, que él era "el tifón que estaban esperando". Sobre su siguiente rival, Julio César, piensa que auque sea cubano como él, va a pelear, con todos sus respetos, por la medalla de oro: "Yo he venido a arancar cabezas", advirtió antes de decir que quería "devolver a España" todo lo que le nuestro país le había dado hasta entonces y prometió que haría sonar el himno español en el país nipón.

El caso es que Enmanuel se quedó sin medalla, y reconoce que desde aquel momento, "me relajé bastante, y me encerré en mi casa. No quería saber nada de boxeo", confesaba este jueves.

"Cuando llegué de Tokio, dije a mi familia que no se hablaba de boxeo en la casa. Y poco a poco fui sobrepasando aquello. Después, cuando retomé los entrenamientos, vine con la mente esa de estar entrenando y disfrutando con el boxeo, que es lo que me faltaba. No estaba disfrutando del boxeo", recordó.

Un 'disfrutón' de París 2024

Enmanuel ha sabido cambiar el 'chip' en París. La gran diferencia con respecto a hace tres años, es que ahora "estoy disfrutando de los Juegos", dijo en El Partidazo de COPE.

Y entre las anécdotas que le están pasando estos días, no pasa desapercibio en la Villa Olímpica su parecido físico con uno de los futbolistas del momento: el francés Kylian Mbappé.

16 July 2024, Spain, Madrid: New Real Madrid player Kylian Mbappe reacts during his presentation at the Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

"¿Cuántas veces te han llamado 'Mbappé' en la Villa Olímpica?", le preguntaba Larrañaga. "No, no me lo han llamado. La gente que me ve, van tirando y dicen 'este, uf, con este no te puedes meter'. Pero no, no me han llamado Mbappé", bromeaba Enmanuel, que iba más allá con su 'vacile': "No soy yo el que se parece a Mbappé. Mbappé es el que se parece a mí. Ya quisiera dar él los piñazos".