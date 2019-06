Tiempo de Opinión: Robert Moreno, ¿decisión acertada?

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado este miércoles que Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional por motivos personales y su sustituto será su segundo, Robert Moreno.



¿Es una decisión arriesgada? Guille Uzquiano responde, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, que "la Federación toma la decisión menos mala, no la ideal. Meter un nuevo seleccionador hubiera sido peor, pero me genera dudas por la función que pueda tener. Un segundo entrenador no es lo mismo con el trabajo de un seleccionador".



Dani Senabre es optimista con la llegada de Robert Moreno al banquillo de la Selección. "Nos puede sorprender. Es muy trabajador".



"Robert se encuentra en una decisión más agria que dulce. Al final es una cuestión de futbolistas. ¿Qué experiencia tenía Zidane o Guardiola", ha dicho Tomás Guasch durante el Tiempo de Opinión, en El Partidazo de COPE.



Roberto Palomar, sobre el nuevo seleccionador, ha afirmado que "la decisión no es un homenaje a Luis Enrique, pero ¿qué entrenadores hay libres para esta Selección?". Y sobre la falta de experiencia en los banquillos también ha opinado Elías Israel. "Cuando empiece a hacer las convocatorias ya veremos si es del agrado de la afición".



Luis García ha puntualizado que "​Hay muchas selecciones por encima, pero antes se dirá que España es una de las favoritas para ganar la Eurocopa".