La primera derrota de Luis de la Fuente y la comparación con Luis Enrique, en el Tiempo de Opinión

Comenzamos el tiempo de opinión de este martes analizando la sorprendente derrota de la selección española ante Escocia, en la 2ª jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Esta derrota es la primera de Luis de la Fuente tras su estreno en el banquillo de España en el partido del sábado pasado ante Noruega.





Paco González: “España me ha gustado del 15 al 45, pero en general, me gustó menos el día de Noruega que hoy. Del resultado me preocupa que se genere pesimismo, pero de este grupo pienso lo mismo que los del Mundial, y es que no estamos en la zona Champions de Europa. Hemos vuelto a una época en la que podemos otra vez perder con cualquiera. Si traes a Kloop, tampoco podría hacer maravillas. Hemos visto selecciones que tenían entre los mejores de Europa y se la pegaban. Hemos vuelto a la época en la que no tenemos las bestias que teníamos. Entiendo que transmita que cuenta con todos pero el equipo se crea desde la defensa, y la ha cambiado entera”.

Elías Israel: “España no ha jugado bien; ha jugado bien 25 minutos. Yo no voy a matar al seleccionador, es muy buen entrenador, pero si tenía decidida una rotación masiva, yo hubiera hecho las alineaciones al revés. No se sabe quién es el líder”.

?? Final en Hampden Park



?????????????? Escocia 2 - 0 España ????



?? McTominay 7' y 51'



???? Derrota de la @SEFutbol en el segundo partido de clasificación para la @EURO2024



?? #PartidazoCOPE#EURO2024pic.twitter.com/sbq5W0OM6N — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 28, 2023

Manolo Lama: “La primera parte nos ha caído un cubo de agua fría, luego hemos hecho 30 buenos minutos pero si regalas, te cuesta el partido. La segunda parte ha sido malísima, dominados por los nervios y con imprecisiones y nos ha matado el segundo gol. Hemos perdido justamente contra Escocia. Podemos ganar y perder con cualquiera, igual que pasaba con Luis Enrique. Y es verdad que la derrota viene de dos errores puntuales. El problema es que el equipo no ha sabido sobreponerse a un golpe anímico. Rodri es líder en el City y en la selección, pero el resto no son líderes en sus equipos y eso se nota en situaciones puntuales como la de hoy, incluido el entrenador; los líderes se ven ahí”.

Mónica Marchante: “Me parece un error construir algo nuevo mirando el pasado. No me ha gustado España pero quisiera no perder lo byueno que tuvimos y aportar el plan B, pero hoy no entiendo cosas: lo de Aspas hoy y lo del otro día, que juegue en otra posición; los que han jugado hoy no ha dado su mejor versión ninguno, salvo Rodri. No he visto ni equipo ni juego. Como no tenemos líderes, tenemos que hacer un buen equipo”.

La selección española, tras su derrota ante Escocia (EFE)





Tomás Guasch: “Hemos jugado dos partido dos partidos, a ratitos bien. ¿Qué hubiera pasado si entra el cabezazo de Joselu?... Pero ocho cambios me parecen muchos; él tiene que hacer el equipo”.

Roberto Palomar: “¿Hasta cuándo hay que compararlo con Luis Enrique?. Hoy no era un amistoso para probar jugadores. ¿Cuál es el plan?. La ventaja es que hay tiempo para reaccionar pero no sabemos cuál es el plan; Luis Enrique sí que lo sabía. Venimos de jugar dos malos partidos”.

Las comparaciones con la España de Luis Enrique

Audio





Pérez de Rozas: "Soy crítico y comprensivo, pero el partido está al nivel del fútbol español. No tenemos un equiparro, sin Pedri no tenemos un jugador que cree. Ha sido un partido muy pobre. España hizo un Mundial como para que no siguiera el selecccionador"

Dani Senabre: "Tenemos el mismo equipo que en el Mundial. No escuché decirlo tanto con Luis Enrique"

Paco González: "Yo no me metí con la lista ni con el juego, aunque no me gustara que estuviéramos pasando el balón contra Marruecos y no tiráramos a puerta, pero critiqué su forma de entender esto, el hacer un Twicht cuando está jugando Argentina y encima luego se la pega en el Mundial. Hoy lo peor de Carvajal no es perder el balón, es que luego no hace una falta para parar la jugada. Si lo hace un debutante, te lo crees"

Lama: "Carvajal la caga en el gol pero me gustaría que repasárais las estadísticas, como que Gayá ha perdido 14 balones, Aspas ha dado 11 malos pases. Después del segundo gol, era un equipo muerto".

Elías Israel: "Las imprecisiones también tienen que ver con los futbolistas que eliges, por ejemplo no haber metido a Zubimendi o Fabián"