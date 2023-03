El Madrid, con paso firme en la Liga de Campeones; en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE

Comenzamos hablando en el tiempo de opinión de El Partidazo de COPEde la victoria del Real Madrid ante el Liverpool (1-0) gracias a un gol de Benzema, que mete a los blancos en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el 2-5 del partido de ida.

Paco González se quejó del aviso que le hizo el VAR al árbitro para que viera un posible penalti contra el Liverpool, que no acabó pitando: "Estoy a un milímetro de pedir que los árbitros no lleven el VAR, que lo lleven tres ex futbolistas. Ven cosas que no tienen nada que ver con ciento y pico años de fútbol". Sobre el partido, Paco resaltó que el Real Madrid no sufrió: "Este partido se trataba de no sufrir. Ahora mismo se encuentra comodísimo jugando el primero fuera de casa. Ha pasado lo que quería el Madrid. Yo hoy he echado de menos a un mejor Modric".

Para Manolo Lama, el Real Madrid es el gran favorito para ganar la Champions League este año, junto al Manchester City de Pep Guardiola: "A día de hoy es muchísimo mejor equipo el Madrid que el Liverpool, y junto con el City, es de largo los dos grandes favoritos para ganar la Champions. Son mucho mejor que el resto. El Madrid maneja los escenarios como nadie. Las Champions no se juegan en el Bernabéu y las gana todas. Ha sido un partido de ida y vuelta, el Madrid no ha dominado el partido y en ese ambiente el Madrid es el mejor. Si el Madrid se llega a tocar la pelota, no se la quita el Liverpool".

El Nápoles, el equipo 'tapado'

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, quiso resaltar el peligro del Nápoles, equipo que lidera fácilmente el Calcio y que ha pasado sin problemas a cuartos de final tras eliminar al Eintracht: "El Nápoles algo tiene para sacar 18 puntos al segundo y pasearse en la Champions. Yo digo que cuidado el Real Madrid que ya cayó eliminado contra el Ajax".

En El Partidazo de COPE hablamos con Poli Rincón, el comentarista del Real Madrid en Tiempo de Juego: "Queréis buscar una explicación al Madrid y no la hay. Se trata de ganar y de competir y eso el Madrid lo entiende extraordinariamente bien. Ha sido el Madrid que nos gusta ver, cuando es un caos controlado. Hay determinación, sentimiento personalidad y carácter, y eso en esta Competición, las tiene el Madrid". Poli tiene claro qué equipos quiere como rivales para los cuartos de final, la semifinal y la final: "El primero que quiero es el City, porque no va a especular. Al único que no quiero hasta la final es al Nápoles. Prefiero el City, el Bayern y en la final, el Nápoles. El único miedo que me da es llegar a la final sin haber perdido un partido".





Con Fernando Morientes hablamos del estado de forma de Benzema, autor del gol del partido: "Cuando uno llega al nivel de Benzema el año pasado, se le compara con eso. Para mí, sigue siendo determinante junto a Vinicius ahí arriba. No es tan superlativo como el año pasado pero sigue haciendo goles y sigue enchufado. Creo que su jerarquía de jugador importante, se nota. El gran miedo es Haaland y el City, y por otro lado es lo imprevisible, un equipo que nadie se espera y es el Nápoles, un equipo que cada vez sorprende menos. El equipo está muy metido y no me gustaría encontrarme con ellos".