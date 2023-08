La teoría de Juanma Castaño sobre la gestión del Gobierno con Rubiales: "Pedro Sánchez es muy listo"

Todo lo sucedido este miércoles en torno a Luis Rubiales hace pensar que estamos ante sus últimas horas como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El gobierno español exigió transparencia y acciones urgentes por parte de la RFEF respecto a su mandatario por su beso a Jenni Hermoso en el Mundial femenino. La puntilla parece ser el pronunciamiento de la jugadora pidiendo al organismo que "vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares". Pero, volviendo al Ejecutivo, Juanma Castaño dejó una reflexión sobre las reacciones y las decisiones que puedan tomar.

Por 'El Partidazo de COPE' pasó Beatriz Álvarez, la presidenta de LaLiga F, horas después de que el organismo de la liga femenina profesional emitiese un comunicado denunciando a Luis Rubiales. La mandataria ha dejado claro que esto es "una actitud habitual" del presidente, exhibiendo ejemplos de por qué le califican como "una persona chulesca, con tono agresivo". Además, respecto a la Asamblea General Extraordinaria convocada para este viernes a las 12:00 horas, añadió que "son una pantomima absoluta": "Las votaciones son a mano alzada con cartulinas de colores, la forma de actuar no es para nada democrática".

Todo esto ocurrió después de que Ángel García informase en 'El Partidazo de COPE' que el CSD aceptaría seis meses de inhabilitación a Rubiales. Desde el Gobierno aseguran a COPE que "la sanción debe ser ejemplar": "Si se piensa que se va a ir un mes y va a volver, se ha equivocado". Pero esta situación provocaría que Rubiales podría presentarse a las elecciones a finales de 2024, para volver al cargo que ocupa actualmente. El presidente sigue pensando en no presentar la dimisión, aunque en estas próximas 48 horas que preceden a la Asamblea del viernes, podría seguir teniendo presiones para cambiar de opinión.

La reflexión de Juanma Castaño

COPE ha accedido a los puntos del orden del día de la Asamblea Extraordinaria del viernes de la RFEF. Entre lo que se va a tratar no está la posible dimisión de Rubiales. Miquel Iceta, por su parte, advirtió este miércoles que si la Real Federación Española de Fútbol no toma medidas, lo hará el Consejo Superior de Deportes. Víctor Francos también vino a decir lo mismo el martes en 'El Partidazo de COPE'. Mientras, las declaraciones de Pedro Sánchez siguen siendo más tibias, invitando al mandatario del fútbol español a recular en sus palabras simplemente. Por esto cree Juanma Castaño que lo hace.

Este miércoles también ha tenido repercusión internacional esta situación. El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO ha solicitado a FIFA que intervenga en la situación e investigue a Rubiales con el código ético de la institución mundial: "Los acercamientos físicos no iniciados y no invitados hacia los jugadores y jugadoras no son apropiados ni aceptables en ningún contexto, y especialmente cuando son puestos en una posición de vulnerabilidad por una persona que tiene una posición de poder sobre ellos en su lugar de trabajo".

