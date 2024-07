La selección argentina masculina de fútbol ha caído este miércoles por 1-2 ante la de Marruecos en la jornada 1 del Grupo B de los Juegos Olímpicos de París, con desenlace surrealista por un gol anulado a la 'Albiceleste' tras dos horas de suspensión del partido, causada por invasión de campo al haber superado el minuto 15 del tiempo añadido.

En el Estadio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, Cristian Medina había marcado el 2-2 provisional cuando transcurría ese 90+16', en una jugada rocambolesca y donde hubo dos remates al larguero antes del gol. En medio de la celebración argentina, desde la grada cayó un petardo muy cerca de algunos futbolistas. Luego parte del público arrojó botellas y vasos, acorde al periódico 'L'Équipe'.

Nadie entendía anda en el Geoffroy Guichard

Entonces el sueco Glenn Nyberg, árbitro principal del duelo, envió a todos los jugadores al vestuario mientras crecía la agitación y no se daba oficialmente por acabado el partido, ya que el VAR aún tenía que comprobar un posible fuera de juego de Bruno Amione.

Por megafonía se pidió a todos los espectadores que abandonaran el estadio, rozando ya las 17.20 hora local. Los futbolistas de cada selección permanecieron uniformados y regresaron al campo a las 18.45 horas para hacer un breve calentamiento. Tras eso, y a puerta cerrada, Nyberg revisó la acción polémica y decretó el fuera de juego de Amione.

Pasadas las 19.10 horas, se reanudó el partido para disputar tres minutos más del largo tiempo añadido a la segunda mitad. Aunque el conjunto entrenado por Javier Mascherano buscó de nuevo el 2-2 con ahínco, Marruecos se encerró bien atrás y conservó su ventaja. Así, el doblete de Soufiane Rahimi se impuso al gol de Giuliano Simeone.

Seguidores de Marruecos invaden el campo tras el gol de Argentina. EFE.





Gran enfado de Argentina

El seleccionador olímpico argentino calificó de "escándalo" lo ocurrido: "Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. 'Estamos viendo', nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando", dijo a la prensa después del encuentro.

"La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. Cayó un petardo, volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Entra la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntan los capitanes, se lo comunican al árbitro que la idea era no jugarlo", afirmó.

“Es el circo más grande que vi en mi vida” expresó el DT de la Sub 23, @Mascherano, tras conocerse que el VAR anuló, luego de dos horas, el tanto del empate del conjunto Albiceleste.



"No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Déjame seguir los cuatro minutos con el envió que traigo, no me pares el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón", apuntó.

"No nos dijeron que se estaba revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido le puso 2-2. El partido ellos lo suspenden por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. Fue un escándalo, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos", finalizó.

Los jugadores de Argentina celebran el gol anulado después mientras les llueven botellas. EFE.





La opinión de Pedro Martín

El experto arbitral de Tiempo de Juego aseguró que llevaba cuatro horas partiéndose de risa y fue muy crítico con la actuación del colegiado: "Esto no tiene ni pies ni cabeza, se han juntado en un momento todas las cosas absurdas del fútbol actual", lamentó antes de explicar lo ocurrido y augurar que pasará a la historia más lamentable de los Juegos Olímpicos: "no te extrañe que acabe siendo secretario general de la FIFA el árbitro".

