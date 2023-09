Antonio Lobato desvela en El Partidazo de COPE cuándo se retirará Fernando Alonso

Este lunes se estrena en El Partidazo de COPE Antonio Lobato en la sección de 'El Soufflé'. El narrador más famoso de televisión de la Fórmula 1 analizará junto a Carlos Miquel los Grandes Premios de los domingos, con especial atención a lo que hagan los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.





Antonio Lobato comenzó hablando de sus inicios como narrador de la Fórmula 1: “En la F1 llevo 18 años. Yo era más aficionado a las motos, soy motero y me iba a los Grandes Premios. Mi jefe, Juan Pedro Valentín, me dice que tengo que organizar la F1 en Telecinco. Iba a ser director, luego que iba a presentar y no les gustaba a nadie para narrar y apretaron una cinta de vídeo narrando ciclismo y era yo en el 95. Dije que no podía pero lo hice. No salió muy mal porque sigo aquí y siguen confiando en mi”.

Lobato y Carlos Miquel recordaron todos los años que llevan juntos viviendo las carreras: “Muchas batallas con Carlos Miquel, y cenas y cervezas. Lo que vivimos en 2007 fue un año de minas”. Carlos Miquel: “Ese año McLaren fue ante un piloto y nosotros estábamos del lado de Fernando Alonso. Acabé con Ron Dennis a 30 centímetros de mi cara. Muchas de las trampas de la F1 las aprendí ese año”. Lobato: “Yo llamaba al hospitality de McLaren 'la jungla de crital'. Le hacían el vacío a Fernando Alonso y el equipo intentaba sacar de sus casillas a un piloto pero él estuvo a punto de ganar el Mundial”.

Es importante cómo la Fórmula 1 ha recuperado mucho prestigio e incluso están ganando cada vez más espectadores: “La clave no es la cantidad de gente sino lo apasionadamente enganchados que están los jóvenes, lo que no pasa en el fútbol o en las motos. Me paran chavales de 12, 13 o 14 años. Los chavales ven las carreras con las redes sociales con pasión. Creo que el fútbol es más difuso, hay muchos equipos, pero la F1 es un negocio donde tiene personajes y cada uno genera animadversión o simpatía. Se consumen cosas breves pero también los realities y la F1 es una especie de realities. La razón puede ser Fernando Alonso pero la mayoría no le ha visto ganar”.

Sobre si está más cerca la victoria 33 de Fernando Alonso o la segunda de Carlos Sainz, Lobato dijo que “Están en paralelo. Tiene que fallar Verstappen, que lleva ganadas las diez ultimas carreras. Si llega la 33 o la 2 dependerá de quién esté en la segunda fila de rendimiento. De momento parece que está blindado Verstappen, la suerte del campeón”.





¿Cuándo se retirará Fernando Alonso?

Por último habló de hasta cuándo competirá Fernando Alonso: “Sus planes son seguir todo lo que pueda cuando esté bien. Lo que quiere hacer cuando acabe es tener un rol directivo en un equipo; si no gana un Mundial, quiere hacerlo ayudando al equipo. La exigencia es física es importante pero no tanto como en otros deportes. Puede aguantar unos años”.

Audio