La sospecha de Paco González de lo que le ha dicho Medina Cantalejo a los árbitros del VAR

No puede haber un Clásico sin polémica. 'El Tertulión' del tramo final de 'Tiempo de Juego' dedicó un tiempo para tratar largo y tendido lo que dio de sí la actuación arbitral. El VAR anuló el tanto que parecía dar la victoria al Real Madrid después de que Marco Asensio recibiera el pase de gol ligeramente adelantado en fuera de juego. Después llegaría la aparición estelar de Franck Kessie para que ganase el FC Barcelona. Pero también hubo otras acciones a juzgar como una posible expulsión a Gavi por una agresión a Dani Ceballos que no entendió así De Burgos Bengoetxea ni tampoco desde la sala de videoarbitraje.

Todo esto sucedió en un Clásico marcado por el 'Barçagate'. El 'caso Negreira' ha marcado un antes y un después en muchos aficionados con los arbitrajes que reciben en encuentros con el equipo entrenado por Xavi Hernández. Todo es aún más fuerte cuando se trata del Real Madrid. La crispación entre la afición merengue con el choque que ha dejado prácticamente decidida La Liga en favor del FC Barcelona. Así que 'El Tertulión' subió su temperatura cuando Juanma Castaño abrió el melón de las jugadas polémicas.

El uso del VAR es prácticamente el eje de los debates arbitrales durante toda la temporada y este domingo lo volvió a ser. Cómo se trazaron las líneas o el momento en el que se golpea el balón y la elección del frame para determinar la posición ilegal de Marco Asensio dejó dudas. Lo mismo sucedió con el hecho de que nadie viera desde Las Rozas lo que sucedió con Gavi y Dani Ceballos que podría haber acabado con el jugador del FC Barcelona expulsado. El hecho de que no incidiera con decisiones sobre el resultado fue llamativo.

La sospecha

Es por lo que Paco González hizo una reflexión después de contar en la antena de COPE toda la jornada: "Yo sospecho que el viernes les debió decir Medina Cantalejo a los árbitros del VAR que lo utilizaran poco: Solo las rayas si puede ser". El presentador de 'Tiempo de Juego puntualizó que "lo han utilizado, quitando el gol anulado al Valencia, muy poquito". La sensación del líder del equipo de deportes de esta radio es que, tras las últimas polémicas por cómo entra este videoarbitraje en jugadas que no son claras, han dado esta orden.

Juanma Castaño preguntó a Isaac Fouto si esto podía ser así. Por las informaciones que maneja, aseguró que "en principio no". Explicó que "no se suele decir que se intervenga menos", si no que en esas reuniones "lo que se intenta es corregir errores y unificar criterios". David Albelda opinó que "eso lo informarían" en caso de que hubiera un cambio a la hora de aplicar el VAR en determinadas jugadas. Paco González lanzó esta sospecha en la antena de COPE que algunos no descartaron en 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'.